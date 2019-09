“Chiara Ferragni al Festival di Venezia? Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità”. Così l’attrice Valeria Golino commenta la partecipazione della famosa influencer, sbarcata alla Mostra del Cinema per la presentazione di “Chiara Unposted“, documentario che racconta la sua vita diretto da Elisa Amoruso.

"Sdoganato un comportamento finora ritenuto volgare"

Rispondendo a una domanda durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Golino ha spiegato: “È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Io, non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia – ha continuato -. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”.