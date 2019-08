L'attrice polacca naturalizzata italiana Kasia Smutniak ha parlato della sua vitiligine su Instagram, condividendo con follower e fan alcuni scatti delle proprie mani, caratterizzate in alcuni punti dall'assenza di melanina. Con un lungo post a corredo delle foto, Smutniak ha sottolineato che bisogna sapersi accettare per quello che si è e imparare ad amare anche i propri difetti.

Un percorso lungo per accettarsi

La vitiligine è una malattia cronica della pelle che provoca la comparsa sulla cute di chiazze non pigmentate, ovvero prive della normale colorazione dovuta alla melanina. Kasia Smutniak, in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha rivelato di soffrire di questa patologia, confessando che il percorso per arrivare ad accettare questa sua condizione è stato piuttosto lungo, ma dopo sei anni ha finalmente deciso di accettarsi e amarsi per quello che è.

Il messaggio dell'attrice

Con il suo post, la Smutniak ha voluto lanciare un messaggio positivo, a tutti quelli che soffrono della sua stessa patologia e non solo. "Crescere - ha scritto - è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate". L'attrice di origini polacche, a tal proposito, ha fatto sua una frase condivisa con i follower: "Fatti amare per i tuoi difetti che i pregi li sanno amare tutti".