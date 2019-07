Chiara Ferragni, il documentario sulla sua vita sbarca a Venezia

Chiara Ferragni è pronta per sbarcare a Venezia. Non più solo come ospite, ma come protagonista di un documentario in concorso nella sezione "Sconfini". A dare l'annuncio è stata la stessa Ferragni, sul suo account Instagram. "Sto piangendo per la gioia - scrive la blogger - Non posso essere più felice del fatto che anche voi lo possiate vedere!".

Una grande alchimia con la regista

Il titolo di questo docufilm, 'Chiara Ferragni, Unposted', "rivela il suo punto di vista, intimamente e diversamente da come solitamente lo condivide attraverso i social, affrontando argomenti mai trattati prima e che sveleranno una Chiara Ferragni mai vista fino ad oggi" continua il post. La Ferragni ha anche voluto ringraziare pubblicamente Elisa Amoruso, regista del documentario, con cui si è creata "fin da subito una vera e propria 'alchimia'”.

L'account IG del docufilm ha già 15mila follower

Per l'occasione, il team di Chiara Ferragni ha creato un account Instagram con cui seguire le notizie sul docufilm. @chiaraferragniunposted, ad un'ora dalla sua creazione e con un solo post, ha già oltre 15mila follower. "Rimanete collegati per saperne di più", recita l'unico contenuto pubblicato, che ha collezionato più di settemila like.