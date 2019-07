A New York va in scena il "Diaper derby", la corsa dei neonati

A New York va in scena in "Diaper Derby", letteralmente "Derby del pannolino", una corsa riservata ai neonati che viene organizzata nella Grande Mela dal 2001. Gattonare, rotolare o strisciare: ogni mezzo è lecito per tagliare per primi il traguardo e aggiudicarsi una competizione che attira tantissime famiglie ogni anno.

Le regole della competizione

Sono in totale 30 i neonati che possono partecipare alle gare di un torneo che ha un format a eliminazione diretta. Ciascun piccolo deve percorrere circa tre metri e tagliare per primo il traguardo. Il vincitore può accedere così al turno successivo e soltanto uno potrà aggiudicarsi l'oro nella competizione. Questo evento va in scena ogni anno a New York sin dal 2001 e attira l'attenzione dei media oltre che delle famiglie che vi prendono parte o che, semplicemente, vogliono assistere allo spettacolo.

Regolamento



Come ogni sport che si rispetti, anche il Diaper derby ha un preciso regolamento che va seguito alla lettera, pena la squalifica. Durante le gare è permesso solo gattonare, rotolare o strisciare. La competizione è aperta, infatti, solo ai neonati che non sono ancora in grado di camminare. Ai genitori è consentito motivare i piccoli attirandoli al traguardo con peluche, chiavi o telefoni, ma non possono assolutamente toccarli o spingerli nel momento in cui sono sul tappeto impegnati a completare la gara. La vittoria va al neonato che attraversa completamente la linea del traguardo. L'iscrizione è gratuita e tutti i concorrenti devono indossare la "divisa" di gara fornita al check-in.