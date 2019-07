Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, lite e fine dell'amicizia?

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, amiche di vecchia data ed ex veline di Striscia la Notizia, ci sarebbe stata una rottura. Il dubbio viene avanzato dal settimanale "Chi", secondo il quale le due "hanno annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness. Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?".

Dal 1999 al 2002 veline insieme

L’amicizia tra le due risale al 1999, quando cominciarono a lavorare insieme sul bancone di Striscia La Notizia come veline. Da allora il loro rapporto è rimasto sempre ben saldo, anche sui social e nonostante la lontananza. Mentre infatti Maddalena Corvaglia vive in Italia insime alla figlia Jamie Carlyn e al nuovo compagno, l’imprenditore immobiliare Alessandro Viani, Elisabetta (dopo le lunghe relazioni con Christian Vieri e George Clooney) da anni si è trasferita a Los Angeles con il marito Brian Perri, ortopedico di fama, e la figlia Skyler Eva.