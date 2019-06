Romina Power ricoverata in ospedale rassicura i fan

Romina Power è stata ricoverata in ospedale. Sembra che la cantante abbia subito un intervento chirurgico, ma non è ancora chiaro il motivo. In ogni caso, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha voluto rassicurare tutti i suoi fan sulle proprie condizioni di salute con un post su Instagram.

Apprensione tra i fan

Nel post apparso sulla sua pagina Instagram, accanto ad una foto con il pollice alzato, Romina Power ha scritto: "Tutto bene quel che finisce bene", ringraziando dottori, infermieri e anestesisti. Questo farebbe pensare che la cantante abbia subito un intervento chirurgico. La notizia è diventata subito virale, generando preoccupazione tra i fan dell'artista. Non si conoscono ancora, però, i motivi del ricovero e dell'intervento. Bisogna capire, infatti, se sia stato causato da un malore o, piuttosto, fosse già stato programmato.

Il commento della figlia

Il post social è stato commentato anche dalla figlia di Romina che ha voluto farle sentire tutta la sua vicinanza in questo momento, scrivendo: "Love you mommy, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino". Romina Junior ha inoltre condiviso la foto sul proprio profilo commentando con un inequivocabile "Strong woman".