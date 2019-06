Milano Moda Uomo 2019: il programma

Dal 14 al 17 giugno il capoluogo lombardo sarà animato da Milano Moda Uomo 2019. Nell'evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana saranno presentate 51 collezioni che racconteranno cosa indosseranno gli uomini nella primavera/estate 2020. Tra gli eventi da non perdere, il ritorno a Milano di Stella McCartney e Blumarine.

I numeri di Milano Moda Uomo

Nei quattro giorni di Milano Moda Uomo 2019 saranno presentate 51 collezioni: ci saranno 25 sfilate, 20 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento e 26 eventi che animeranno le notti del fashion. Sette gli esordi: Fay (15/06, ore 11:30, via Savona, 56), Brett Johnson (16/06, ore 14:30, via Manzoni, 38), Rolf Ekroth & Terenit (16/06, ore 15, Location TBC), Youser (16/06, ore 16, via Tortona, 54), Edith Marcel (17/06, ore 12, via Tortona, 54), Miguel Vieria (17/06, ore 14, via Tortona, 54), David Catalan (17/06, ore 16, via Tortona, 54).

Torna Milano Moda Graduate

Milano Moda Uomo 2019 si aprirà con la quinta edizione di Milano Moda Graduate, la manifestazione dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane. L'appuntamento è previsto per il 14 giugno, alle 16 presso Base, in via Tortona 54. Il progetto ha l'obiettivo di supportare i nuovi talenti. Per questo Camera Nazionale della Moda Italiana lavora per creare un ambiente ricco e favorevole che introduca i giovani designer nel mondo del lavoro. Networking, piattaforme di formazioni e confronto con gli esperti del settore sono gli strumenti a disposizione degli stilisti del domani.

I nomi da non perdere

Dopo Milano Moda Graduate, Ermenegildo Zegna aprirà le danze con la prima sfilata uomo in calendario, prevista alle 20:30. Tra i grandi nomi da non perdere c'è quello di Stella McCartney. Per la seconda volta nella storia della manifestazione il celebre marchio presenterà le collezioni uomo e donna spring 2020. L'appuntamento è per venerdì 14 giugno. Nella stessa giornata ci sarà anche la "seconda volta" di Be Blumarine a Milano Moda Uomo. Il brand tornerà a presentare la propria pre-collezione con un happening serale. La musica sarà al centro dell'evento "I want to like you but I find it difficult", organizzato da Prada nell'omonima fondazione. A Milano Moda Uomo 2019 tornano a sfilare anche Jimmy Choo (15/06, ore 9, via Manzoni, 7), Trussardi (15/06, ore 9:30, via Agnello, 13), Brunello Cucinelli (15/06, ore 10, Via Montello, 16), Emporio Armani (15/06, ore 11, Via Bergognone, 59), Versace (15/06, ore 19, via Gesù, 12), Canali (15/06, ore 18, via Mike Bongiorno, 13), Philipp Plein (15/06, ore 21, via Giovanni Lorenzini, 3/A), Etro (16/06, ore 12, via Spartaco angolo via Paullo), Palm Angels (16/06, ore 19, Corso Buenos Aires 2/3), Missoni (16/06, ore 12, via Solferino, 9), Prada (16/06, ore 17, via Spartaco 17), Dsquared2 (16/07, ore 20:30, via Orobia, 15), Fendi (17/06, ore 10), Giorgio Armani (17/06, ore 17, via Borgonuovo, 11).