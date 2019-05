Cannes 2019, programma e ospiti di giovedì 23 maggio

La giornata del 23 maggio del Festival di Cannes sarà all'insegna del cinema italiano. Tra i film in concorso verrà presentato infatti il nuovo lungometraggio di Marco Bellocchio, “Il Traditore”, incentrato sulla storia di Tommaso Buscetta, mafioso pentito interpretato da Pierfrancesco Favino.

I film in concorso

La trama de " Il Traditore " parte dai primi anni Ottanta, in cui il Tommaso Buscetta era latitante in Brasile. Tornato in Italia decide di collaborare con la giustizia e con la sue rivelazioni sarà al centro di grandi inchieste e processi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Appuntamento alle 18.30 al Grand Théatre Lumière. Inoltre sarà presentato anche il film di Abdellatif Kechiche, "Mektoub, My Love: Intermezzo" (ore 22, Grand Théatre Lumière). E sempre tra i film in concorso sarà possibile rivedere "Matthias et Maxime" di Xavier Dolan (ore 8.30, Grand Théatre Lumière; ore 14.30, Grand Théatre Lumière; ore 15.30 al Soixantième Theatre) e "Roubaix, Une Lumière" di Arnaud Desplechin (ore 8.30, Soixantième Theatre, ore 11.30, Grand Théatre Lumière e ore 22:30 all'Olympia)

Un Certain Regard

Nella sezione "Un Certain Regard" debutta invece "Once in Trubchevsk" di Larisa Sadilova, un film su una relazione segreta che viene scoperta all'interno di una piccola comunità. Così i protagonisti si trovano davanti a un bivio: tornare alla vecchia vita o dar vita a una nuova famiglia? Appuntamento alle ore 11 e alle 19.30 al Debussy Theatre. Tra i film di questa sezione sarà possibile inoltre rivedere "Liu Yu Tian" di Zu Feng (ore 14, Debussy Theatre), "Nina Wu" di Midi Z (ore 13, Soixantième Theatre) e "Evge" di Nariman Aliev (ore 21, Soixantième Theatre).