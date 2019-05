Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare il suo compleanno a Gardaland. La popolare influencer e blogger ha affittato l'intero parco giochi di Castelnuovo del Garda (Brescia), documentando tutta la festa su Instagram e scatenando le critiche da parte degli utenti del web.

La festa a tema "Chiaraland"

La Ferragni, che ha compiuto 32 anni lo scorso 7 maggio, dopo aver festeggiato in famiglia ha deciso di proseguire in grande stile, affittando l'intero parco giochi per la sua festa a tema, denominata "Chiaraland". La blogger ha documentato il tutto su Instagram con foto e video. Una scelta apparsa eccessiva a molti, anche ai suoi followers, che l'hanno criticata aspramente.

Il compleanno di Fedez

Non è la prima volta che un compleanno in casa "Ferragnez" scatena polemiche sul web. Già ad ottobre del 2018, in occasione dei 29 anni di Fedez, aveva fatto discutere la scelta di festeggiare in un supermercato Carrefour. La coppia, che anche in quel caso aveva documentato tutto su Instagram, era stata accusata di aver sprecato cibo e rovinato i locali interni.