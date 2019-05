Etna Comics 2019, un'anteprima degli ospiti

Tre settimane all’Etna Comics, il Festival del fumetto e della cultura pop che si tiene a Catania dal 6 al 9 giugno: Sky Tg24 è in grado di darvi alcune anticipazioni in esclusiva sull’attesa kermesse, giunta alla sua nona edizione. Anzitutto, gli ospiti: star italiane e internazionali, non necessariamente legate tutte al mondo dei comics, perché l’evento abbraccia appunto la “cultura popolare” in senso più ampio. È il caso di Giancarlo Esposito, che sarà tra le star dell’Area Movie del festival: l’attore americano (ma il nome tradisce origini molte più vicine a noi) è noto per aver interpretato Gustavo “Gus” Fring nella fortunatissima serie TV “Breaking Bad”, giudicata da molti critici tra le migliori degli ultimi anni per sceneggiatura, regia e interpretazione degli attori principali. Ma è anche protagonista della serie spin-off “Better Call Seul”, e ha lavorato con registi del calibro di Spike Lee, con cui ha girato 4 film.

Tony Bancroft da Disneyland a Catania

Ospite d’eccezione anche nell’Area Video Games: Tony Bancroft, tra i più celebrati animatori di personaggi Disney. La sua carriera è un crescendo rossiniano: basti ricordare che ha esordito nel 1990 come assistente all’animazione nel restyling di Roger Rabbit in “Le montagne russe”, per poi lavorare negli anni successivi a capolavori come “La Bella e la bestia”, Alladin, “Il re leone”, e diventare regista di “Mulan”, nel 1998. Fondatore e proprietario di una sua società di animazione, la Toonacious Family Entertainment, Bancroft è reduce dalla lavorazione del sequel di “Mary Poppins”, e incontrerà gli appassionati nella sala Polifemo in occasione di Etna Comics.

Nasce il "premio Coco"

Con tutto questo spazio dedicato a cinema, serie Tv, animazioni e videogames, allora la kermesse siciliana metterà i fumetti in secondo piano? Nient’affatto. I comics restano al centro di quella “cultura popolare” che ispira il lavoro del direttore Antonio Mannino e del suo staff. Per questa edizione, infatti, viene lanciato anche un nuovo premio fumettistico, intitolato ad un grande cartoonist dell’isola: Giuseppe Coco. All’artista, scomparso nel 2012, è dedicato un “premio che vuole essere diverso dai soliti, ‘politico’ nel senso più nobile del termine”, per usare le parole del presidente della giuria, Alessandro Di Nocera: tanto spazio a temi sociali e di attualità, ad autori che vengono dal mondo dell’autoproduzione, al mondo al femminile (autrici, disegnatrici, coloriste). Del resto, l’eroina catanese Gammazita è la protagonista del manifesto di questa edizione, firmato da Simone Bianchi e presentato in esclusiva nella redazione di Sky TgG24 dal direttore Mannino (qui puoi rivedere la diretta Facebook di qualche settimana fa)