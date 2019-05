Gianluigi Buffon si racconta alla scrivania di Alessandro Cattelan. Un'intervista attesissima, alla vigilia di decisioni importanti per la sua carriera: Gigi Buffon parla al late show, E poi c’è Cattelan, in onda su Sky Uno, stasera alle 21.15. Ospite anche Chadia Rodriguez, cantante emergente nella scena trap italiana.

Buffon si racconta: dall’esperienza in Francia ai Mondiali del 2006

Dall’esperienza in Francia, dove dalla scorsa stagione Buffon è l’estremo difensore del PSG, a un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano, magari da dirigente. E poi ampio spazio al ricordo dei Mondiali del 2006 e a quel gruppo di campioni che riportò in Italia la Coppa del Mondo dopo 24 anni, e l’immancabile gioco in studio, Portieri volanti, con Alessandro e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale pronti a divertenti acrobazie sulla scia delle mirabolanti parate del campione del mondo.

In puntata anche Chadia Rodriguez: nuovo fenomeno della trap italiana

In puntata anche Chadia Rodriguez, nuovo fenomeno della trap al suo debutto televisivo. La cantante, protégée di Jake La Furia e Big Fish, ha al suo attivo un EP di grande successo “Avere 20 anni” chiaccheratissimo e apprezzatissimo fra i fan della trap e gli addetti ai lavori e che l’ha lanciata come next big thing della scena urban italiana.