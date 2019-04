Marco Carta parla in tv del fidanzato: "Pronto a presentarlo"

"Sono pronto a presentare il mio fidanzato, ma dipenderà da lui". Queste le parole di Marco Carta ospite di Caterina Balivo durante la sua trasmissione "Vieni da me". Il cantante sardo, dopo il coming out dello scorso anno, ha deciso di rivelare alcuni dettagli sul suo partner ma ha anche annunciato l’uscita del suo prossimo album nel mese di giugno.

"Vuole una vita normale"

Parlando del suo fidanzato, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2009 con il brano "La forza mia", ha ammesso che "lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà".

Chi è Marco Carta

Nato a Cagliari nel 1985, Marco Carta ha iniziato la sua attività musicale nel 2008, anno in cui sale alla ribalta nazionale grazie alla vittoria di "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi. Un successo che lo porta a trionfare l’anno successivo al Festival di Sanremo grazie al singolo "La forza mia". Per l’artista arrivano altri premi importanti e numerosi riconoscimenti come il Trl Awards, il Wind Music Awards e due Venice Music Awards. Carta ha anche pubblicato un'autobiografia intitolata: "Ho una storia da raccontare". Nel 2018, durante la trasmissione "Domenica Live", il cantante ha rivelato la propria omosessualità: "È un percorso, non facile e diverso per tutti. Io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo", ha detto l'artista che ha poi aggiunto: "Ora che l'ho fatto mi sento più leggero e felice".