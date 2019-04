Napoli Comicon: tutto quello che c'è da sapere

Dal 25 al 28 aprile torna Napoli Comicon. Riapre i battenti la kermesse dedicata al mondo del fumetto presso la Mostra d'Oltremare a Napoli. Per quattro giorni ospiti internazionali, star del cinema e serie tv, miti del videogioco incontreranno i fan e dialogheranno con loro sull'arte dell'animazione e disegno, supereroi e storia del fumetto.

Programma e ospiti internazionali

Tra gli ospiti internazionali attesi al Napoli Comicon ci saranno l'illustratore di "Made in Abyss" Akihito Tsukushi (presente per tutti e quattro i giorni della manifestazione), Serge Clerc (26 aprile), il disegnatore di "Deadpool" Declan Shalvey (25, 26, 27 aprile), il disegnatore giapponese Betten Court (presente per tutti e quattro i giorni della manifestazione) e il creatore di "The Walking Dead" Charlie Adlard (25, 26, 27 aprile). Tra gli attori più attesi ci saranno Tom Cullen (che il 28 aprile presenterà in esclusiva la seconda stagione di "Knightfall") e Jerome Flynn di "Game of Thrones" (qui il programma completo).

Le anteprime più attese

Durante il Napoli Comicon i fan di Igort potranno vedere in anteprima mondiale i primi sei minuti di "5 è il numero perfetto", il primo lavoro da regista del grande narratore del fumetto. La proiezione avverrà il 26 aprile alle ore 16 in Auditorium. Tra le anteprime più attese, anche quella dell'ultimo volume antologico del Magister di Comicon 2019 Gipi, "Il mondo moderno" (Coconino Press). Inoltre il 25 aprile alle ore 14 i registi Manetti bros. e il direttore generale di Astorina Mario Gomboli incontreranno il pubblico di Comicon per svelare anticipazioni esclusive su "Diabolik", adattamento cinematografico delle avventure del personaggio di Angela e Luciana Giussani.

Gli eventi da non perdere

Tra gli eventi da non perdere al Napoli Comicon il 25 aprile alle 13 c'è l'incontro "Di pugni e calci. I grandi colpi sportivi, disegnabili". Sull'argomento si sfideranno (a parole) il campione di pugilato Patrizio Oliva, la giornalista sportiva Anna Trieste e due fumettisti avvezzi al disegno dei colpi: Paolo Castaldi e Spugna. L'evento è legato alla mostra "The Art of Pugni". Nello stesso giorno alle 16 lo storico del fumetto Bernard Joubert e Milo Manara dialogheranno sul successo dell'eroina sexy Epoxy di Paul Cuvelier. Alle 15.30 del 25 aprile ci sarà l'anteprima di "Pet Sematary", film basato sul best seller internazionale di Stephen King: approderà nelle sale cinematografiche il 9 maggio. Il 26 aprile si celebreranno i 40 anni di Gundam con un talk sul classico dell'animazione robotica giapponese. Il 27 aprile Donna Patrizia (Cristiana Dell'Anna) ed Enzo "Sangue Blu" (Arturo Muselli) incontreranno i fan di "Gomorra" alle ore 14 in Auditorium, mentre alle 15.30 sarà il turno degli ammiratori di "Game of Thrones" con Jerome Flynn.

I premi di Napoli Comicon

Il 27 aprile verranno assegnati i Premi del Palmares Ufficiale di Napoli Comicon. Nell'edizione 2019 saranno premiate nove categorie. Tra i Premi Micheluzzi, dedicati alle opere italiane, verranno riconosciuti il Miglior Fumetto, la Migliore Sceneggiatura, il Miglir Disegno, la Migliore Serie Italiana, la Migliore Opera Prima. Tra i Premi Comicon, dedicati a opere straniere e internazionali, verranno assegnati i riconoscimenti per la Migliore edizione di un Classico, il Migliore Graphic Novel Straniero, la Migliore Serie Straniera, le Giovani Letture. I vincitori del Premio Speciale Comicon alla Carriera e del Premio Speciale Comicon Nuove Strade saranno annunciati il giorno 26 aprile. La giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Cinzia Ghigliano, dal cantautore Colapesce, dallo scrittore Fabio Genovesi, dal giornalista Alessandro Beretta e dall'attrice Valentina Lodovini.

Info e costi

Napoli Comicon si terrà dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18, mentre la manifestazione sarà accessibile dalle 10 alle 19. I biglietti costano 12 euro (ridotto under 12 e over 65, 8 euro; gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i portatori di handicap con accompagnatore). Sold out gli abbonamenti da 4 giorni, al costo di 25 euro.