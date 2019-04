La storia di Tommaso Buscetta è in competizione per la Palma d’oro al 72esimo festival di Cannes. Il regista italiano Marco Bellocchio partecipa, con il film “Il Traditore”, al concorso che si terrà nella cittadina francese dal 14 al 25 maggio 2019. Lo ha annunciato oggi a Parigi il delegato generale Thierry Fremaux. La pellicola racconta la storia del primo e più celebre pentito di mafia, interpretato da Pierfrancesco Favino, che ha permesso a Falcone e Borsellino di portare alla luce la struttura di Cosa Nostra.

Bellocchio: “Mi interessa Buscetta perché è un traditore”

“Mi interessa il personaggio di Tommaso Buscetta perché è un traditore. Ma in verità chi ha veramente tradito i principi 'sacri' di Cosa Nostra non è stato Tommaso Buscetta, ma Totò Riina e i Corleonesi” ha spiegato Bellocchio. "Come si vede due modi opposti di tradire - ha aggiunto il regista - Nella storia tradire non è sempre un'infamia. Può essere una scelta eroica. I rivoluzionari, ribellandosi all'ingiustizia anche a costo della vita, hanno tradito chi li opprimeva e voleva tenerli in schiavitù".

Buscetta ha portato alla luce la struttura mafiosa di Cosa Nostra

Tommaso Buscetta, la cui famiglia è stata interamente sterminata dai Corleonesi, ha permesso di portare alla luce l’esistenza della struttura mafiosa di Cosa Nostra rivelandone i capi, facendoli imprigionare, svelando le collusioni con la politica, e l'esistenza, con Pizza Connection, del traffico di droga con la mafia italo-americana.