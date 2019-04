Coppia nella vita e, per la prima volta, anche sul set. Laetitia Casta e Louis Garrel sono i protagonisti del film “L'uomo fedele”, presentato in questi giorni a Roma e a Milano, e nelle sale dall'11 aprile. Per "rimanere libera", Laetitia ha tenuto ben separati i due ruoli: "Sul set ero solo un'attrice, se avessi pensato che ero la compagna di Louis non avrei potuto lavorare. Lui era il regista, io l'attrice. Il resto è rimasto a casa", ha raccontato a margine della “prima” a Milano del film all'Anteo, dove ha fatto tappa il festival Rendez-Vous, kermesse di cinema francese contemporaneo.

Garrel: "Il tempo con Laetita sul set è passato più velocemente"



Per Garrel, che nelle quattro settimane passate dietro la cinepresa era compagno, regista e attore protagonista, il tempo con Laetitia sul set "è passato più velocemente". E sul compito di regista spiega: "C'era un'energia particolare: quando mi stancavo del Garrel regista, diventavo Garrel attore. Mi piace essere vicino agli attori - ha spiegato - ed essere sia regista che protagonista mi ha dato modo di stare vicino vicino a loro". Garrel poi ha raccontato: "Quando faccio un film, il mio sogno è viaggiare con un film, sono felice di mostrarlo in Francia ma anche altrove e essere in Italia per me era un sogno. Mi trattano come un principe".

"Fedeltà è anche essere fedeli verso noi stessi"



Un film sulla fedeltà, quello che vede protagonista la coppia. Per Laetitia Casta la fedeltà è "essere fedeli soprattutto a se stessi. La cosa più importante davanti agli altri è essere se stessi e non tradirsi, mai. Punto". Anche per Louis Garrel, fedeltà è "essere fedele 'pour lui-même'", verso noi stessi, ma nel film "è più complicata, è come un gioco sulla versatilità dei sentimenti. A volte siamo scioccati anche da noi stessi in questo gioco di sentimenti".