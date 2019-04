Britney Spears è ricoverata in un centro per la salute mentale a causa di un forte stress psicologico ed emotivo, forse dovuto ai problemi di salute del padre, che nell'ultimo anno ha subito due operazioni chirurgiche. Lo scrive TMZ. La cantante avrebbe preso questa decisione circa una settimana fa e dovrebbe rimanere nella clinica, di cui al momento non si conosce il nome, per circa un mese. Proprio per stare vicino al padre, la cantante aveva annullato tutti i suoi concerti e impegni di lavoro. Dodici anni fa, nel 2007, Britney era stata già ricoverata in un centro per la salute mentale. L'immagine simbolo di quel periodo fu l'aggressione della cantante, che si era rasata i capelli a zero, ai danni dei paparazzi. La star li aveva attaccati con un ombrello.

Il post su Instagram: "Impara a prenderti cura di te stesso"



Su Instagram, dove la cantante conta 21,6 milioni di follower, fino al 2 aprile l'ultima immagine risaliva al 12 gennaio, un'eternità per una delle “regine” dei social che tra l'altro vanta 37,9 milioni di fan su Facebook, 56,4 milioni su Twitter e 6,5 milioni di iscritti su YouTube, per un numero complessivo di oltre 122 milioni di follower. Ieri sera (3 aprile) però, sul profilo è apparsa una foto che recita: "Impara a prenderti cura di te stesso, mente, corpo, spirito". Nella didascalia si legge: "Abbiamo tutti bisogno di prenderci del tempo per noi stessi". In meno di 12 ore il post pubblicato dalla cantante ha raccolto più di 200mila like e 14mila commenti.