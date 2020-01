Quattro giorni, da sabato a mercoledì. Tanto sarebbe durato il matrimonio tra Nicolas Cage e Erika Koike. Come racconta People, l’unione tra l’attore e la make-up artist sarebbe già al capolinea e i due avrebbero chiesto l’annullamento. La star 55enne, spiega la rivista Usa citando i verbali di cui sarebbe venuta in possesso, avrebbe presentato la domanda per l’annullamento delle nozze mercoledì. La coppia, sempre secondo i verbali, aveva chiesto la licenza per sposarsi a Las Vegas sabato e il giorno stesso aveva ottenuto il certificato di matrimonio.

Per Nicolas Cage era il quarto matrimonio

Cage e Koike, che si frequentavano da circa un anno, avevano tenuto la loro relazione lontana dai riflettori. Erano stati visti insieme per la prima volta in vacanza a Porto Rico nell’aprile 2018, poi per le strade di Los Angeles un mese dopo. Entrambi erano stati già sposati. L’attore, in particolare, è stato sposato altre tre volte: dal 1995 al 2001 con la collega Patricia Arquette, dall’agosto al novembre 2002 con Lisa Marie Presley e dal 2004 al 2016 con Alice Kim. Cage, racconta ancora People, ha due figli: Kal-El, nato nel 2005 dalla terza moglie, e il 28enne Weston Coppola Cage avuto con la ex Christina Fulton.