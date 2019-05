Cosa è successo a MasterChef 8 ieri sera: la 21esima e la 22esima puntata

Ad un passo dalla finale, Guido è stato eliminato dalla giuria di MasterChef 8. La gara prosegue con Valeria, Alessandro, Gloria e Gilberto, che si sfideranno per vincere il titolo di ottavo MasterChef italiano.



Ecco i momenti salienti di ieri sera a MasterChef 8.



La Mistery Box di MasterChef 8

Ieri sera la Mistery Box nascondeva una serie di ingredienti più o meno comuni: gli aspiranti chef, assaggio dopo assaggio, hanno dovuto sperimentare una coppia di sapori insolita, in grado di conquistare il palato dei giudici. Le intuizioni migliori le hanno avute Gilberto, che ha accostato mortadella e ricci di mare, Guido che - a detta di Bruno Barbieri - ha cucinato “un grandissimo capolavoro” con il suo risotto, arachidi, ‘nduja e cicoria, e Gloria, che risulta la migliore della prova abbinando cioccolato bianco e aglio nero. L’operaia friulana gode di un importante vantaggio all’Invention Test.

MasterChef 8, l’Invention Test



Grandi emozioni nella cucina di MasterChef Italia ieri sera: i concorrenti hanno cucinato aiutati dai familiari, che si sono occupati anche di fare la spesa in dispensa, senza alcuna indicazione da parte dei concorrenti. L’unica avvantaggiata è stata Gloria, la migliore della Mistery Box, che ha potuto scegliere gli ingredienti insieme al marito. Gloria delude con un piatto troppo semplice per i suoi standard, come anche Guido che ha cucinato con il padre, e Alessandro, insieme al suocero. Fanno un buon lavoro, invece, Gilberto con la mamma che presenta “Crudo e cotto di gamberi con purea di capesante” dall’impiattamento “super” per la giuria, e Valeria che in “Un amore di baccalà” colpisce con una fresca granita di sedano, seppur la cottura del pesce non sia perfetta.

MasterChef 8: il meglio e il peggio dell’Invention Test



Valeria, affiancata dal marito Sebastiano, è la migliore della prova e può godere di un vantaggio durante l'esterna. Alessandro insieme al suocero Giancarlo e Guido insieme al padre sono i peggiori: indossano il grembiule nero e vanno al Pressure Test.

MasterChef 8: la prova in esterna



Valeria, Gilberto e Gloria volano in Spagna, dove hanno l'opportunità di cucinare all'interno della cucina di David Muñoz, eccentrico chef pluristellato e proprietario di DiverXO, ristorante all'interno dell'NH Collection Eurobuilding di Madrid. I concorrenti si cimentano con i suoi piatti, affiancati dagli chef della brigata. Il cuoco mostra le tre preparazioni e Valeria, vincitrice dell’Invention Test, sceglie di cucinare la portata a base di scampi, assegnando la ricetta con i cetrioli di mare a Gloria e il dolce a Gilberto.

Masterchef 8, Pressure Test: la prima finalista è Gloria



E’ lo chef David Muñoz, che ha visto lavorare i concorrenti nella sua cucina, a decidere chi merita di vincere la prova: Gloria è la prima concorrente ad accedere alla finale di MasterChef 8. Valeria e Gilberto devono, invece, affrontare il Pressure Test.

Masterchef 8, Pressure Test: il secondo finalista è Gilberto



Gilberto, Valeria, Guido e Alessandro si sfidano al Pressure Test per accedere alla fase finale di MasterChef Italia 8. Iniziano Gilberto e Valeria, che devono cucinare lo stesso piatto con cui Gloria ha vinto la prova a Madrid. Gilberto presenta una pietanza dal giusto sapore ma poco proporzionata nell’uso della salsa, Valeria cucina un piatto a cui manca una spinta: Gilberto è in finale, Valeria prosegue nel Pressure Test.

Masterchef 8, Pressure Test: Valeria e Alessandro finalisti



Valeria prosegue il Pressure Test con Guido e Alessandro. Di fronte ad una serie di ingredienti, Antonino Cannavacciulo esegue una ricetta e i concorrenti devono imitarlo passo dopo passo, finché lo chef non abbandona i fornelli lasciando i concorrenti da soli con la loro creatività. Il piatto di Guido, seppur buono nel sapore, non soddisfa, come anche Valeria, che commette errori importanti. Alessandro, nonostante numerose imprecisioni, riesce a dare al piatto lo stesso gusto della ricetta originale dello chef. La giuria sceglie di eliminare Guido.

MasterChef 8, eliminato Guido



Il 33enne piemontese deve lasciare MasterChef 8 ad un soffio dalla finale. Gloria, Gilberto, Valeria e Alessandro sono i finalisti: appuntamento giovedì 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) con la finale del cooking show targato Sky.

