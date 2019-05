Un contratto assicurativo, un libro di preghiere stampato nel 1867 e alcuni frammenti di disegni acqaurellati: è il prezioso ritrovamento avvenuto sotto il pavimento di quello che fu l’appartamento londinese del pittore Vincent Van Gogh, tra il 1873 e il 1874. I documenti, come spiega sul suo blog l’esperto di Van Gogh e curatore della mostra "Van Gogh and Britain" Martin Bailey, che ha annunciato la scoperta, aiuteranno a fare chiarezza sul periodo vissuto dall’artista nella capitale britannica. I proprietari della casa hanno scoperto i documenti durante i lavori di ristrutturazione dell’abitazione a tre piani, di epoca vittoriana e acquistata in uno stato fatiscente nel 2012.

Il periodo a Londra di Van Gogh

Van Gogh aveva 20 anni quando si trasferì in affitto in quella casa, mentre lavorava come assistente in una galleria d’arte a Covent Garden. Il contratto assicurativo ritrovato è a nome di Ursula Loyer, la proprietaria dell’appartamento. Martin Bailey spiega che si pensa che l'artista si fosse innamorato della figlia 19enne della locataria della casa, Eugenie. Il periodo a Londra fu importante per Van Gogh anche dal punto di vista spirituale: in quegli anni diventò anche un cristiano devoto. L'opuscolo religioso ritrovato era stato pubblicato da una società nella stessa strada della galleria in cui lavorava Van Gogh. Secondo Bailey probabilmente apparteneva alla padrona di casa, ma potrebbe essere stato letto dal pittore, diventato in quel periodo fervente credente. L’ultima scoperta sono dei pezzi di carta con dei fiori dipinti ad acquerello. Bailey non crede che gli acquerelli siano opera dello stesso Van Gogh, non avendo somiglianze con lo stile dell'artista, e ha affermato che potrebbero essere stati dipinti da Eugenie, la figlia della proprietaria dell’appartamento.