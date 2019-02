Milano Fashion Week 2019, tutti gli eventi da non perdere

Dal 19 al 25 febbraio torna la Milano Fashion Week dedicata alla moda femminile. L'intero capoluogo lombardo si apre alle novità in passerella presentate dai grandi brand e agli eventi organizzati per celebrare l'innovazione, la creatività e l'apertura ai nuovi talenti del mondo della moda. Ecco tutti gli eventi da non perdere alla Milano Moda Donna 2019.

La Moda Povera di Saillard

Torna la performance artistica "Moda Povera" di Olivier Saillard. L'appuntamento è giovedì 21 febbraio alle 14 in Corso Como 10. Già presentato alla Paris Fashion Week e all'ultima Milano Fashion Week di settembre, ha fatto sfilare banali T-shirt XXL acquistate online e poi drappeggiate e rimodellate con l'aiuto di una sarta che lavorò con Madame Grès.

Il party d'esordio

Ad aprire le danze sarà The Bridge, con una festa e dj set in programma martedì 19 febbraio. Prima si potrà assistere alla presentazione della collezione autunno-inverno 2019. Poi seguirà il cocktail party (accesso solo su invito). Nello stesso giorno, alle ore 20.30 a Corso Como 10 si terrà la presentazione del libro Franca Chaos and Creation.

Il lato green

Mercoledì 20 febbraio tra gli eventi della Milano Fashion Week ci sarà un appuntamento in Via Sant'Andrea dedicato all'ambiente e alla sostenibilità. Torna l'appuntamento "The Next Green Talents", progetto di scouting lanciato da Yoox e Vogue Italia. Il progetto fu ideato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti. I brand coinvolti esporranno accanto alle collezioni autunno/inverno 2019-2020 un capo o un accessorio creato ad hoc per l'evento, realizzato con materiali recuperati e riciclati. La capsule collection esposta sarà poi in vendita in esclusiva su Yoox. Sarà su invito a partire dalle 18, mentre sarà aperto al pubblico nei due giorni successivi, dalle 10 alle 19.

Armani protagonista

Giovedì 22 febbraio alle ore 19, sempre su invito, si terrà un cocktail esclusivo per la riapertura di Emporio Armani Caffè. Appuntamento in via Croce Rossa, 2.

I party

Il weekend della Milano Fashion Week 2019 inizierà il 22 febbraio con il Milano Fashion Jungle, il party più glamour della settimana. Dalle ore 23 al Teatro Principe in Viale Bligny 52 si susseguiranno alla console Adriatique, Audiofly e Birds Of Mind. Nello stesso giorno all'Apollo Clun di via Borsi 0, si terrà un party con un ospite d'onore d'eccezione: il producer svedese Axel Boman. Sabato 23 a partire dalle 19 si terrà il GCDS Party in Piazza Lina Bo Bardi 1, mentre l'Amnesia Milano ospiterà Charlotte de Witte, dj techno famosa in tutto il mondo.

La mostra

Venerdì 22 febbraio, alle ore 8.15, si terrà la presentazione in anteprima della mostra "Camp: notes on fashion". L'esposizione, curata dal The Costume Institute e dal Metropolitan Museum of Art, si terrà in piazza Cesare Beccaria 8: mentre la presentazione del 22 febbraio sarà su invito, la mostra sarà aperta al pubblico dal 9 maggio all'8 settembre 2019.

Una notte dedicata ai giovani talenti

Lunedì 25 febbraio a partire dalle ore 19.30 si terrà un evento in onore dei giovani talenti e del futuro. Palazzo Reale ospiterà "Young Talent & To Look To The Future", show realizzato in collaborazione con Comune di Milano, Camera Nazionale della Moda Italiana e San Pellegrino Dinner.