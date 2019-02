The Lego Movie 2, i mattoncini colorati tornano al cinema

Emmet, Lucy (nota anche come Wildstyle) e compagni sono tornati. Gli eroi del primo film Lego della storia e altri nuovi personaggi si troveranno uniti sul grande schermo per The Lego Movie 2, l’attesissimo sequel della prima pellicola a mattoncini uscita al cinema nel 2014 e realizzata attraverso l'utilizzo delle tre tecniche cinematografiche CGI, stop motion e live action.

Cinque anni dopo Bricksburg, la città dei colorati personaggi di plastica, è ancora in pericolo. Questa volta non è il padre (Will Ferrell) del bambino protagonista umano (Jadon Sand) a metterne a rischio l’esistenza di Emmett e soci come nel primo capitolo, ma nientedimeno che i Lego Duplo, i mattoncini di dimensioni extra pensati dall’azienda danese per i più piccoli. Come annunciato nel finale di Lego Movie, gli invasori provenienti dallo spazio esterno minacceranno l’annientamento completo dell’universo componibile. Per scongiurare il catastrofico scenario e preservare l’equilibrio del loro mondo, Emmet e i suoi amici dovranno spingersi in mondi bizzarri e sconosciuti dove se la caveranno soprattutto grazie alle loro doti di MastriCostruttori. Senza fare troppi spoiler, a scatenare l’azione spaziale nel film sarà il rapimento di Lucy e degli altri amici di Emmet ad opera del Generale Sconquasso, una misteriosa aliena che consegnerà la colorata compagnia alla malvagia regina Wello Ke-Wuoglio. Emmet parte così al salvataggio della combriccola con il viaggiatore spaziale Rex Rischianto, un incrocio tra Indiana Jones e Han Solo. (GUARDA IL TRAILER)

Per celebrare l’uscita del film, diretto da Mike Mitchell e atteso nelle sale italiane il 21 febbraio, Cartoon Network (canale 607 di Sky) dedicherà una programmazione speciale proprio al mondo dei Lego, per quattro week end a partire dal prossimo fine settimana. Da Unikitty (con i nuovi episodi in prima visione assoluta) a NinjaGo, passando per la ricca produzione dedicata agli eroi della Dc Comics.

Per gli appassionati di videogiochi, invece, la pellicola darà le mosse anche a The Lego Movie 2 Videogame (Ps4, XBox One e Switch), previsto inizialmente per fine febbraio, in concomitanza con il film, ma la cui uscita slitterà di qualche giorno, il 1 marzo. Lo schema è quello consolidato di tutti i titoli Lego sviluppati da Traveller’s Tale con puzzle, oggetti da scovare e costruire, minigiochi e percorsi da completare (GUARDA IL TRAILER). Oltre 100 i personaggi da utilizzare in quella che si annuncia un’altra abbuffata a incastri colorati da fare concorrenza all’avventura cinematografica.