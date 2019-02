La popolarità di Chiara Ferragni e Fedez vale alla coppia anche una nuova conquista nella lingua italiana: la parola "Ferragnez" è entrata infatti tra i neologismi 2018 del Libro dell'Anno Treccani.

"Ferragnez", una crasi fortunata

La crasi fra il nome d'arte del cantante hip-hop (Federico Leonardo Lucia all'anagrafe) e il congome della fashion blogger sembra cominciare a circolare sui giornali online il 6 settembre 2018, grazie a un titolo di Vanity Fair. Sui social network, però, il nomignolo girava da parecchio tempo prima ed è praticamente impossibile risalire al reale inventore del termine. La parola "Ferragnez" diventa l'hashtag preferito per commentare il matrimonio della coppia, avvenuto il primo settembre ed è tuttora possibile rintracciare su Twitter diversi account che forniscono aggiornamenti continui sulla coppia (come se ce ne fosse bisogno, vista la costante attività social dei due protagonisti del neologismo).



"Viadotticidio" per la tragedia del ponte Morandi



Tra le nuove parole nate nel 2018 e registrate dal volume edito dalla Enciclopedia Italiana ci sono anche "orgasmometro", un "test medico per misurare le caratteristiche e l'intensità del piacere sessuale femminile" e "sex doll", vale a dire "bambola al silicone, con impianto di intelligenza artificiale, destinata al piacere sessuale dell'utente". Nel Libro di Treccani si trova anche "viadotticidio", in senso figurato, il procurato crollo di un viadotto e, soprattutto, la conseguente tragedia delle vite umane perse. Questo neologismo è opera del giornalista Massimo Gramellini, che lo utilizzò il 14 agosto in riferimento alla tragedia del ponte Morandi di Genova: "Dello scarno comunicato che Autostrade per l'Italia ha ritenuto di dedicare al 'viadotticidio' di Genova colpisce anzitutto l'assenza di umanità. Neanche un pensiero per le vittime, una frasetta raccattabile dal prontuario delle condoglianze".

Gli altri neologismi: da "sarrismo" a"Eurish"

Anche una filosofia calcistica può diventare un neologismo: è il caso del "sarrismo", la concezione di gioco schematica e offensiva propugnata dall'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, che ora al Chelsea sta faticando a imporre la sua visione tattica. L'"Eurish" è invece una sorta di inglese contaminato dagli altri idiomi continentali, già segnalato Oltremanica nel 2015. Menzione di Treccani anche alla locuzione "spread delle parole" o "spread verbale", che rimanda "all'effetto negativo di aumentare la volatilità su Borse e titoli di Stato italiani provocato dalle dichiarazioni contraddittorie di esponenti della maggioranza governativa in tema di politica economico-finanziaria".