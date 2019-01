È uscito "Paranoia Airlines", il nuovo album da solista di Fedez. Il disco, composto da sedici inediti, è stato prodotto da Michele Canova e da Takagi & Ketra, e vanta diverse collaborazioni tra cui quelle con la Dark Polo Gang e Annalisa. Per questo album, il rapper milanese è tornato a lavorare da solo dopo il disco inciso nel 2017 con J-Ax, "Comunisti col Rolex".

Erano già usciti tre inediti

Il disco era già stato anticipato da tre singoli: "Prima di ogni cosa", dedicato al figlio Leone, uscito lo scorso novembre; "Che cazzo ridi ft. Tedua & Trippie Redd" e "Holding Out For You ft. Zara Larsson", pubblicati a gennaio 2019. Oltre ad Annalisa e la Dark Polo Gang, "Paranoia Airlines" ospita anche Emis Skilla, e il cantante statunitense LP.

Disco promosso anche dalla Ferragni

Per la promozione del disco sono scesi in campo entrambi i "Ferragnez". Alla campagna sui social, infatti, ha partecipato anche la moglie dell’artista, Chiara Ferragni, che per l’occasione ha studiato insieme al marito la "capsule collection", con il logo di "Paranoia Airlines" su magliette, felpe e altri gadget. I capi della collezione, hanno fatto sapere i due, verranno regalati insieme al disco in una serie di punti vendita e durante alcuni eventi ai quali la coppia parteciperà per la promozione dell'album.