A 30 anni dalla sua scomparsa, Sky Arte ricorda il pittore surrealista spagnolo Salvador Dalí con il film documentario "Salvador Dalí - La ricerca dell’immortalità". In onda mercoledì 23 gennaio alle 21.15 su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) in prima visione TV e in esclusiva, la pellicola è un viaggio inedito nella vita dell’artistanato a Figueres, in Catalogna. Nel film documentario, infatti, il regista David Pujol fa rivivere i luoghi, gli affetti e le opere di Dalí attraverso fotografie e filmati unici che lo ritraggono in diverse fasi della sua vita: da bambino a giovane irrequieto fino all’età adulta.

Il protagonista della rivoluzione surrealista

Con l’aiuto di molte immagini inedite, "Salvador Dalí - La ricerca dell’immortalità" permette allo spettatore di avvicinarsi a un genio unico nella storia dell’arte, capace di giocare un ruolo da protagonista nella rivoluzione surrealista. Morto il 23 gennaio 1989, Dalí è considerato uno dei più grandi artisti del Novecento, anche grazie all’invenzione del metodo paranoico-critico. Originale e provocatorio, nel corso della sua carriera il pittore catalano ha realizzato più di 1.500 dipinti, ai quali si sono affiancati negli anni litografie, scenografie, costumi teatrali e sculture. Nel film emerge anche l’amore incondizionato di Dalí per Port Lligat, il villaggio di pescatori del comune di Cadaqués in provincia di Girona, dove ha sempre fatto ritorno e che, ancora oggi, ospita la sua casa museo.

Un viaggio nella vita del pittore

Nel film, il regista David Pujol, con l’aiuto di Montse Aguer Teixidor, Direttrice del Museo Dalí, e Jordi Artigas, Coordinatore delle Case Museo Dalí, traccia un percorso che attraversa gli scenari aspri del paesaggio dell’infanzia dell’artista, per poi raccontare le sperimentazioni pittoriche dell’adolescenza, e la scoperta a Parigi del Surrealismo nell’estate del 1929. Un viaggio che continua con la rottura con la famiglia, il ritorno a Port Lligat, e le fughe dalla guerra civile spagnola prima e dal conflitto mondiale poi. Infine Figueres, la città natale dove l’artista trascorse gli ultimi anni della sua vita, alla costante ricerca di comprendere il caos e di svelare attraverso l'arte il segreto dell’immortalità.