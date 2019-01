Ancora 90 giorni e poi inizierà l'ultima stagione de "Il Trono di Spade". Dopo mesi di attesa adesso c'è una data ufficiale: appuntamento su Sky Atlantic in esclusiva e in contemporanea con la messa in onda americana, nella notte fra il 14 e il 15 aprile.



Il trailer



A svelare la data è il secondo, misterioso ed evocativo teaser trailer della serie rilasciato da Hbo appena prima del debutto della terza stagione di "True Detective", i cui primi due episodi andranno in onda stasera su Sky Atlantic dalle 21.15 e sono già disponibili su Sky On Demand. Nelle immagini della serie rilasciate nella notte si vedono finalmente riuniti i tre Stark superstiti, Jon Snow, Arya e Sansa, far visita alla cripta di famiglia e onorare le statue di Lyanna (come da rivelazione dell’ultimo episodio della settima stagione, vera madre di Jon), Ned e Catelyn Stark. Fino all’arrivo di una gelida onda che annuncia la più terribile delle minacce, che metterà in serio pericolo le loro possibilità di rivendicare il trono di Westeros e a repentaglio la stessa sopravvivenza dei Sette Regni.