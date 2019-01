Fumetti, le novità in arrivo

Buon 2019 da Fumettopolis! Ci eravamo lasciati nel 2018 con i consigli di Natale. Riprendiamo con le novità in arrivo per il nuovo anno.

Iniziamo da Bao, che festeggia i 10 anni di attività con l’ingresso di Roberto Saviano fra i propri autori. Il giornalista e autore televisivo, da anni sotto scorta per le minacce ricevute dalla camorra, in Sono ancora vivo racconta la sua vita blindata. Per i disegni la scelta è ricaduta su Asaf Hanuka, fumettista israeliano di 44 anni, vincitore di prestigiosi premi internazionali (Eisner e Gran Guinigi per citarne qualcuno).

La casa del bulldog francese proporrà poi la seconda uscita delle cattivissime recensioni di Leo Ortolani CineMAH. Inutile dire che dall’uomo che definì e disegnò il nuovo super villain di Star Wars Kylo Ren come il “Cattivo frignetta” ci aspettiamo grandissime cose. In arrivo anche Mercedes il nuovo graphic novel di Daniel Cuello mentre Alberto Madrigal ci racconterà di: Pigiami, computer e biscotti. Da segnalare anche il libro sulla vita di Andy Wharol: Andy – i fatti e la favola di Typex: 562 pagine e 10 capitoli per raccontare altrettanti momenti della vita di una delle grandi icone dell’arte del ‘900.

E Zerocalcare? Qualcosa bolle in pentola ma dalle parti di Bao non si sbottonano troppo anche se potrebbe esserci qualcosa di “animato” nel futuro dell’autore di Rebibbia. Vedremo.

Feltrinelli e "Le Voci" di Sclavi

“Il libretto è cupo e disperato, meglio riderci sopra” In una delle sue rarissime interviste – in questo caso al Venerdì di Repubblica – Tiziano Sclavi parla così de Le voci dell’acqua, il suo primo graphic novel con i disegni di Werther dell’Edera. Un romanzo cupo, pieno di pioggia, in cui si gioca sul filo della malattia mentale e della schizofrenia: temi cari al grande autore milanese, papà di Dylan Dog. L’uscita il 10 gennaio. Dagli incubi di Sclavi alla vita da incubo di Lamiere, ambientato a Deep Sea, uno dei peggiori slum di una della capitali più povere del mondo: Nairobi. Gli autori Danilo Deninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti hanno deciso di raccontare la difficile attività quotidiana dell’ONG Rainbow for Africa. Un esempio di graphic journalism che racconta le malattie, la fame e tutte le difficoltà che deve affrontare chi è nato in una delle zone più povere del pianeta. Da segnalare poi il primo episodio della trilogia Le lame del cuore creata da Matteo Strukul autore da mezzo milione di copie con il suo romanzo I Medici con i disegni di Andrea Mutti (Nathan Never, Batman, X-Man).

Roca, Mammucari e un raro Whitman su Tunuè

Molto ricca l’offerta del 2019 anche per Tunuè. Si va dalle atmosfere da Mille e una notte, ma ambientate in Russia del Maestro dei tappeti di Olivier Bleys e Alexis Nesme a quelle naturalistiche di: Quello che voleva essere, in cui Carol Swain trasforma l’indagine di una birdwatcher su un raro uccello in un’introspezione su sé stessi. Da segnalare il racconto della vita avventurosa di Nellie Bly, prima reporter investigativa americana, cresciuta nella seconda metà dell’800 con i testi della giornalista Luciana Cimino e disegni di Sergio Algozzino. Negli stessi anni il poeta Walt Whitman (il “capitano mio capitano” dell’attimo fuggente) scrisse dodici poesie raccolte in un piccolo libro che chiamò Live Oak, with Moss in cui rifletteva sul tema dell’amore omosessuale. Ora quest’opera praticamente sconosciuta rivive con le illustrazioni di Brian Selznick e la supervisione di Karen Karbiener..

La variegata offerta di Tunuè prosegue con Monster Allergy Evolution #4, il filo di Arianna, la serie creata per la Disney, fra gli altri, da Francesco Artibani e poi approdata alla casa editrice di Latina. Quarto capitolo che vede la partecipazione anche di Licia Troisi, la più importante autrice di fantasy in Italia. Da segnalare poi Matilde e i pirati di Emiliano Mammucari e Viola Coldagelli. Novità in arrivo anche per Paco Roca ma per ora non abbiamo ancora altri dettagli.

That's all? Assolutamente no. Tornate presto da queste parti, in arrivo le novità anche di Beccogiallo, Coconino e tante altre case editrici.