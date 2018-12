Come vestirsi per le feste di Natale 2018

È di moda la festa di Natale. Dalla cena aziendale al tè con le amiche, il 25 dicembre è solo il punto di arrivo di un periodo caratterizzato da eventi, party e cocktail per scambiarsi gli auguri. Il classico abitino rosso e quell’unico maglione con le renne non bastano più per affrontare tutti gli appuntamenti in calendario e i negozi già da settimane propongono collezioni a tema “Christmas party”.

Dai brand low cost alle grandi firme, quasi tutti gli stilisti infatti hanno proposto progetti speciali per le feste: Philosophy di Lorenzo Serafini per esempio ha ideato due pull in lana merino intarsiati con motivi e slogan di ispirazione natalizia che rivisitano la tradizione dei Christmas Jumpers. Burberry e Miu Miu hanno lanciato speciali Fashion Film per le feste: il primo è diretto da Gordon Von Steiner e ha per protagonista l’attrice Elle Fanning mentre il secondo si intitola "Close Your Eyes and Think of Christmas” e vede al centro Kristin Scott Thomas, M.I.A, Matt Smith e Naomi Campbell con sua madre Valerie Morris-Campbell. Coach ha presentato il mini film "Lights, Camera, Holiday", che vede la cantante Selena Gomez e un cast di animali animati mentre partecipano a un'audizione per l’evento della stagione: le vetrine natalizie di Coach.

Si intitola invece “Natale. Mai fuori moda” la campagna natalizia di Zalando, diretta dal regista britannico Jake Nava. Il progetto punta sul calore delle feste, sull’incontro tra generazioni. Un cast, con un’età che va da 1 a 106 anni, canta indossando look dell’assortimento Zalando. Online e nei negozi, anche Zara, H&M, Bershka e Mango hanno sezioni dedicate agli outfit di Natale.

Dai colori da indossare, ai consigli per affrontare i vari eventi di questo periodo, ecco allora alcune idee per gli outfit di Natale seguendo le tendenze 2018.

Rosso, verde e oro

C'è chi crede che Natale sia sinonimo di rosso ma non è necessariamente così, la tradizione può essere assecondata anche puntando sul verde, specialmente nella sue tonalità più intense e magnetiche. Per seguire i trend del momento, lo si può declinare in un tessuto prezioso come il velluto. Le feste sono anche l’occasione per indossare outfit lussuosi e esagerati color oro: il mini abito in pailettes metallizzato è presente in tutte le collezioni natalizie di quest’anno. In ogni caso per il look di Natale è meglio concentrarsi sui colori e lasciare stare il nero.

Come vestirsi per la cena con i colleghi

Di solito è il primo degli appuntamenti in programma perché tutti sanno che i giorni immediatamente precedenti al Natale sono già occupati dagli impegni familiari. Il look per la cena natalizia con i colleghi deve essere sobrio ma non austero e può comunque rispettare le tendenze moda del momento: una giacca di velluto verde con un paio di pantaloni a sigaretta, un mini abito con collo gioiello o una gonna plissé con un pullover o rossa in acetato con camicia bianca possono essere la giusta soluzione.

Come vestirsi per la cena della vigilia

Una tuta o un abito rosso, un cardigan oro da portare sopra a un total look nero, gonne bon ton e maglioncini: la cena della vigilia è il primo momento nel quale si riuniscono le famiglie e anche quello in cui interpretare al massimo con il look lo spirito del natale. Le scarpe alte possono essere sostituiti dalle ballerine o da stivali al ginocchio ma senza tacco e per non compromettere la digestione di zii e zie, nonni e nonne, non esagerare con scollature e spacchi.

Come vestirsi per il pranzo di Natale

Il pranzo di Natale è il momento perfetto per tirare fuori il Christmas Jumper. E se quelli con renne e folletti in stile Colin Firth al buffet di Natale nel film “Il diario di Bridget Jones” non fanno per te, il maglione natalizio può essere declinato anche in chiave glamour. Sono tanti infatti i brand e gli stilisti che hanno rivisitato questo capo nelle loro collezioni.

Come vestirsi per un Christmas Party

Un blazer di paillettes, un paio di pantaloni in pelle metallizzata e una pochette preziosa oppure un mini abito in paillettes cortissimo ma non scollato e possibilmente oro, rosso o verde sono i due look vincenti per i party di questo periodo.

In generale, meglio evitare outfit di Natale dal punto vita troppo stretto: è inutile, durante queste feste si mangia, tanto e di gusto.

