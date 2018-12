Marcello Fonte miglior attore agli Oscar europei per "Dogman"

Un altro riconoscimento internazionale per Marcello Fonte: a Siviglia, alla 31esima edizione degli Efa, ha vinto il premio come miglior attore. Fonte è stato premiato agli Oscar europei per la sua interpretazione nel film “Dogman”, diretto da Matteo Garrone. Per lo stesso ruolo, l'artista calabrese a maggio aveva vinto la Palma d'oro come migliore attore al festival di Cannes.

I due film italiani in corsa

Agli European Film Awards 2018 l’Italia era rappresentata da due film, “Dogman” di Matteo Garrone e “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher, che si sono aggiudicati quattro nomination ciascuno: correvano nelle categorie film europeo 2018; regista; attrice (Alba Rohrwacher) e attore (Marcello Fonte); sceneggiatore (Matteo Garrone, Ugo Chiti & Massimo Gaudioso per il primo e Alice Rohrwacher per il secondo).

La carriera di Marcello Fonte, dal teatro al cinema

Marcello Fonte è nato a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, nel 1978. Ultimo di cinque fratelli, è arrivato a Roma negli anni '90. Al teatro è approdato come custode del Fort Apache, poi la sua carriera è iniziata quando ha sostituito all'improvviso un attore venuto a mancare proprio sul palco. In seguito ha fatto un po’ di tv e un po’ di cinema. Dopo una piccola parte in "Corpo Celeste" di Alice Rohrwacher, ne è arrivata una un po' più grossa in "Io sono tempesta" di Daniele Luchetti, fino a quella, plutipremiata, in “Dogman”. Secondo indiscrezioni, Fonte potrebbe essere il Grillo parlante nel film su Pinocchio che sta preparando Garrone.