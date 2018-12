Leonardo DiCaprio dovrà restituire l'Oscar di Marlon Brando

Leonardo DiCaprio ha dovuto restituire l'Oscar vinto nel 1955 da Marlon Brando, che gli era stato regalato qualche anno fa dall'imprenditore malese Jho Low, finito sotto inchiesta con l'accusa di frode finanziaria. Low, che si era aggiudicato la statuetta all'asta, la regalò a DiCaprio in segno di amicizia. Nel 2013, il manager malese aveva finanziato il film "The Wolf of Wall Street", per il quale proprio DiCaprio era andato a un passo dal suo primo Oscar.

L'Oscar di Marlon Brando

La statuetta che è stata sequestrata dai federali a Leonardo DiCaprio era quella vinta nel 1955 da Marlon Brando per il ruolo da protagonista nel film "Fronte del porto", una storia di riscatto che racconta la vita di Terry Malloy, lavoratore portuale ed ex promessa del pugilato. Low si era aggiudicato questo cimelio ad un'asta per la cifra di 600mila dollari. Successivamente, il manager malese aveva dato la statuetta a DiCaprio come regalo di compleanno. Peraltro il manager ha regalato all'attore, anche un dipinto di Picasso e un un collage di Basquiat.

Nessuna traccia di Low

A causa dello scandalo finanziario in cui risulta essere implicato Low, DiCaprio ha dovuto consegnare alle autorità tutti i regali dell'imprenditore malese, di cui al momento non si ha alcuna notizia. Il manager, infatti, ha fatto perdere le proprie tracce, ma secondo le forze dell'ordine dovrebbe essersi nascosto in Cina. DiCaprio può ancora tenersi stretta l'ambita statuetta Oscar conquistata nel 2015 per il ruolo da protagonista nel film di Alejandro Iñárritu, "The Revenant".