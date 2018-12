India, Beyoncé canta al party prima del matrimonio miliardario

C’era anche Beyoncé al party prematrimoniale di Isha Ambani e Anand Piramal, figli di due delle famiglie più ricche d’India. La star statunitense ha pubblicato, infatti, diverse foto sul proprio profilo Instagram, nelle quali si è lasciata ritrarre prima con un vestito rosso e oro che richiama alla tradizione indiana e poi con l’abito di scena che ha utilizzato per cantare nell’esibizione che ha tenuto durante la festa. Secondo diversi media locali, il matrimonio tra i due rampolli sarà il più glamour e il più costoso mai organizzato nel Paese.

Figli di due miliardari

La festa è stata organizzata in onore di Isha, la 27enne figlia di Mukesh Ambani. Il padre della sposa, presidente della multinazionale Reliance Industries, che secondo Forbes vale più di 41 miliardi di euro, sembra non aver badato a spese per mettere in scena un vero e proprio spettacolo, al quale hanno partecipato attori di Bollywood, magnati, politici e stelle dello sport indiano. Il futuro marito di Isha è il businessman Anand Piramal, anche lui appartenente a una famiglia molto facoltosa, fra le più in vista della nazione.

Gli invitati illustri alle nozze

Secondo diverse indiscrezioni, al matrimonio parteciperanno molti personaggi illustri, tra cui: il tycoon dell'acciaio, Lakshmi Mittal, l'ex segretario di Stato Usa e candidato alle presidenziali, Hillary Clinton, la giornalista Arianna Huffington e il giocatore di cricket, Sachin Tendulkar.