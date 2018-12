I sei concorrenti si preparano ad affrontare stasera una doppia eliminazione: chi resterà in gara approderà alla finale della dodicesima edizione di X Factor Italia, prevista il 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. Appuntamento alle 21.15 con la semifinale di X Factor 2018: il settimo Live sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre ai canali 311 e 11).



Dopo l’eliminazione di Sherol Dos Santos al sesto Live, Luna Melis, Martina Attili, Anastasio, i Bowland, Leo Gassman e Naomi sono i sei talenti che tra poche ore si sfideranno sul palco dell’X Factor Arena, ma chi di loro guadagnerà l’accesso alla finale?



Ecco le cose da sapere per giungere preparati alla visione della semifinale di X Factor 2018.



1. Doppia eliminazione alla semifinale di X Factor 2018

Durante la puntata di stasera saranno due i concorrenti che dovranno abbandonare il talent show condotto da Alessandro Cattelan: è la prima volta in questa dodicesima edizione di X Factor Italia che il pubblico assiste ad una doppia eliminazione. Mara Maionchi e Manuel Agnelli gareggiano con due talenti a testa, Lodo Guenzi e Fedez puntano tutto su uno.



2. “Un mare da salvare”: il tema del settimo Live di X Factor 2018

La semifinale sarà dedicata al tema “Un mare da salvare”, la campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da plastica, perché solo con le piccole azioni quotidiane di tutti si riuscirà a determinare un futuro migliore per i nostri mari e per il Pianeta.



3. X Factor 2018, la semifinale: due manche di gara al settimo Live

Doppia eliminazione, doppia manche di gara. Durante la prima fase della semifinale, intitolata “My Song”, i concorrenti presenteranno brani scelti da loro stessi, mentre nella seconda ciascuno proporrà una cover assegnata dal proprio giudice. Al termine della prima manche il pubblico decreterà il concorrente che dovrà abbandonare subito la gara, mentre la seconda

manche vedrà come di consueto i due nomi meno votati andare al ballottaggio.



4. La semifinale di X Factor: cosa canteranno i concorrenti al settimo Live?

Per superare indenni la prima manche del settimo Live, Luna sceglie di cantare “Mica Van Gogh” di Caparezza, mentre Martina Attili opta per “The Climb” di Miley Cyrus. Naomi presenta “Problem” di Ariana Grande feat Iggy Azalea, Leo Gassmann preferisce “Dead in the Water” di Noel Gallagher, Anastasio “La porta dello spavento supremo” di Franco Battiato. Infine i Bowland portano “Iron” di Woodkid.



5. La semifinale: le assegnazioni dei giudici di X Factor 2018

I giudici hanno fatto le loro ultime scelte: per l’esibizione del settimo Live Manuel Agnelli affida a Luna “Can’t hold us” di Macklemore & Ryan Lewis feat Ray Dalton e a Martina Attili “Clown” di Emeli Sandè. Mara Maionchi sceglie il classico “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla per Leo Gassmann e “Clint Eastwood” dei Gorillaz per Anastasio. Fedez fa gareggiare la sua Naomi con il mash up “Rap God” di Eminem e “Beautiful” di Cristina Aguilera, infine i Bowland si esibiscono con “Amandoti” dei CCCP nella versione di Gianna Nannini, scelta per loro da Lodo Guenzi.



6. L’opening del settimo Live di X Factor 2018 con Lorenzo Licitra

L’opening della semifinale, curato dal direttore artistico Simone Ferrari, vedrà il palco trasformarsi in mare: per la prima volta nella storia del programma, infatti, il palco sarà ricoperto d’acqua. Tutti i concorrenti in gara si esibiranno con Lorenzo Licitra, al momento impegnato nella produzione del proprio disco di esordio e in una lunga serie di concerti in giro per il mondo. Il trionfatore della scorsa edizione di X Factor si cimenterà in una grande performance corale sulle note del capolavoro di Bob Dylan “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”. Il “mare” realizzato per l’apertura costituirà anche il set della prima manche di puntata.



7. Salmo alla semifinale di X Factor 2018: ospite del settimo Live

Ospite di questa settimana Salmo, che si esibirà sulle note di “90min” e di “Il cielo nella stanza”, brani estratti da “Playlist” il suo ultimo album certificato disco di platino. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 14 dischi di platino e 15 dischi d’oro, raggiungendo un totale di oltre 275 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per la prima volta Salmo si esibirà al Mediolanum Forum di Milano il 22 dicembre (sold-out) e al PalaLottomatica di Roma (sold-out), il 16 dicembre.

Per seguire i concorrenti di X Factor 2018 durante la preparazione alla finale ricordiamo l’appuntamento con X Factor Daily, condotto da Benji&Fede, tutti i giorni alle 19.40. Ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno appuntamento con X Factor Weekly, per ripercorrere i momenti salienti della settimana.



Appuntamento stasera con il settimo Live di X Factor 2018, la semifinale.