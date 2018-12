X Factor 2018: cosa è successo nell'ultima puntata in 4 minuti. VIDEO

A scaldare il pubblico dell’X Factor Arena ci pensa il primo ospite del sesto Live di X Factor 2018: Giorgia si esibisce cantando il singolo “Le tasche piene di sassi”, estratto dal nuovo album “Pop Heart”, uscito il 16 novembre. Poi si entra nel vivo della gara: Alessandro Cattelan annuncia due manche, la prima riservata alle cover, la seconda agli inediti dei concorrenti di X Factor 2018, già disponibili su Spotify. Ecco cosa è successo durante il sesto Live.



Il LIVEBLOG del sesto Live di X Factor 2018: gli inediti



Scopri tutti gli inediti dei componenti di X Factor 2018

X Factor 2018, la prima manche del sesto Live: le cover

Lo show inizia con la manche dedicata alle cover. I Bowland, ultimo gruppo in gara, propongono un'inedita versione di "Seven Nation Army" degli White Stripes che conquista tutti. Si prosegue con Leo Gassmann e una versione forte de "La terra degli uomini" di Jovanotti, che risulta un po' troppo classica per Manuel Agnelli e Fedez. Martina Attili non convince con l’interpretazione di “Hyperballad” di Bjork, mentre Naomi - reduce dal ballottaggio che ha visto la scorsa settimana l'eliminazione di Renza Castelli - propone una performance sorprendente con “Look At Me Know” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes. La prima manche del sesto Live di X Factor 2018 non lascia prendere fiato: Luna Melis "con un'energia e una linfa nuova" porta sul palco dell'X Factor Arena “The Monster” di Eminem featuring Rihanna, seguita dal mash-up di rock e rap proposto da Anastasio con “Starway to Heaven” dei Led Zeppelin. Chiude la fase delle cover Sherol Dos Santos con “Turning Tables” di Adele.



Le FOTO della prima manche del sesto Live di X Factor 2018



Le FOTO della seconda manche del sesto Live di X Factor 2018

X Factor 2018, la seconda manche del sesto Live: gli inediti

Durante la seconda manche della gara i concorrenti propongono un estratto dei loro inediti, già disponibili su Spotify: tutti i talenti canteranno sul palco uno dopo l’altro un passaggio del proprio brano. Apre la gara “Cherofobia” di Martina Attilli, seguita dalla delicata “Piume” di Leo Gassmann; i Bowland con “Don’t Stop Me” colorano lo studio con un sound inedito, al quale subentra l’energia di Naomi con “Like The Rain (Unpredictable)”. Chiudono il medley “Non ti avevo ma ti ho perso” di Sherol Dos Santos, “La fine del mondo” di Anastasio e “Los Angeles” di Luna Melis. I giochi sono fatti: Alessandro Cattelan chiude il televoto: Leo Gassman e Sherol Dos Santos sono i meno votati del sesto Live e si sfideranno al ballottaggio.



Rivedi il medley degli inediti di X Factor 2018: IL VIDEO

Leo Gassmann Vs. Sherol: il ballottaggio del sesto Live di X Factor 2018

I due concorrenti al ballottaggio si giocano l’ultima possibilità per restare all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan, ormai diretto verso le semi-finali di giovedì prossimo. Leo degli Under Uomini di Mara Maionchi è il primo ad esibirsi, scegliendo “Yellow” dei Coldplay come cavallo di battaglia; Sherol delle Under Donne di Manuel Agnelli risponde con “I'm telling you” di Jennifer Hudson. I giudici di X Factor 2018 lasciano la decisione finale al pubblico: si va al TILT. Il televoto salva Leo Gassmann: Sherol Dos Santos è eliminata dalla dodicesima edizione di X Factor Italia.



Rivedi il cavallo di battaglia di Sherol Dos Santos: IL VIDEO



Rivedi il cavallo di battaglia di Leo Gassmann: IL VIDEO



Gli ospiti del sesto Live Show di X Factor 2018

Dopo l’opening a cura di Giorgia, approdano sul palco dell’X Factor Arena due ospiti internazionali: Jonas Blue, acclamato dj e produttore discografico inglese, si esibisce insieme a Lyam Payne e presenta il suo nuovo singolo “Polaroid”.



Rivedi l'opening di Giorgia: IL VIDEO



Rivedi la performance di Jonas Blue e Liam Payne: IL VIDEO



Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis e Martina Attili, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e Naomi degli Over di Fedez. Gli inediti dei concorrenti di X Factor 2018 possono essere riascoltati su Spotify.

Sky Uno terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,65%

La puntata è stata seguita da 1.217.792 spettatori medi (+2% rispetto alla scorsa settimana), con 2.241.694 spettatori unici. Durante la messa in onda, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale con una share del 4,93%, e il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,65% di share e il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 6,6% alle 23.28, al momento dell’eliminazione di Sherol Dos Santos, mentre il picco di spettatori è stato registrato alle 22.09 con 1.377.463 spettatori durante l’esibizione di Luna. In crescita anche i voti pervenuti alla X Factor Arena: quasi 5 milioni 600 mila voti, +41% rispetto alla quinta puntata live del 2017. Sui social network, XF12 è stato il programma tv più commentato della giornata con 771.000 interazioni complessive, con il 77% delle interazioni generate su Instagram. E su Twitter l’hashtag ufficiale #XF12 con 12.238 citazioni è entrato nella classifica dei Trending Topic italiani dalle 23 di ieri sera fino a questa mattina.



Appuntamento con il settimo Live di X Factor 2018, più carichi che mai, in diretta giovedì 5 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).