Tutti gli inediti dei concorrenti di X Factor 2018

La settimana degli inediti è cominciata da un pezzo per i ragazzi, ma stasera è finalmente scoccata l'ora X, dopo giorni e notti insonni, finalmente è tempo di presentare al mondo i loro brani. E' una puntata fondamentale questa di stasera, non solo per la piega che assumerà la gara, ma per il futuro degli otto talenti in gioco. Luna, Martina, Sherol Dos Santos (in squadra con Manuel), Anastasio, Leo Gassman (in squadra con Mara), Naomi, Renza (in squadra con Fedez) e i BowLand (in squadra con Lodo Guenzi), sono pronti alla grande sfida. L'ansia è alle stelle come sempre prima di una gara, ma è necessario saperla tenere a bada, e vincerla. Le carriere delle aspiranti popstar che abbiamo imparato ad amare, molto dipenderanno dal successo dell'inedito con cui tenteranno per la prima volta l’assalto al mercato discografico.



Alla vigilia del gran debutto abbiamo fatto visita ai magnifici otto nel loft di XF12, ed è proprio qui, nel loro rifugio, che hanno presentato alla stampa i loro brani. Come Nils Hartmann ricorda: “L’edizione italiana del format di X Factor è l’unica al mondo a fare gli inediti”. Ed è a questi che è dedicata l'intera puntata del quinto Live. L’obiettivo è valorizzare il talento e la personalità dei giovani artisti. Andrea Rosi di Sony Music Italy, casa discografica coinvolta nella produzione, ha voluto sottolineare l’impegno e la soddisfazione del risultato: “Abbiamo cercato di privilegiare le canzoni scritte dai ragazzi, c’è stata una ricerca approfondita sui brani da proporre loro e l’aspettativa è quella che le canzoni arrivino alla gente”. Compreso quello dei Seveso Casino Palace, eliminati durante la scorsa puntata, gli inediti prodotti sono nove in totale e si distinguono per il respiro internazionale, nonostante le canzoni in inglese siano due, quelle dei BowLand (Don’t stop me) e quella di Naomi (Like the rain). Il prossimo appuntamento ad alto contenuto adrenalinico, ti aspetta giovedì 29 in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile su digitale terrestre al canale 311 o 11. Nell'attesa scopriamo qualcosa di più sugli inediti e sulle performance.

ANASTASIO - LA FINE DEL MONDO

Cavallo di battaglia con cui ha lasciato senza fiato pubblico e giuria fin dalla sua prima esibizione, l'inedito dell'artista campano è stato leggermente modificato nelle parole, "ho riscritto la seconda strofa per attualizzarla a oggi". Mara Maionchi già aveva riconosciuto che quel pezzo l'aveva "disturbata", nel senso che la musica serve anche a questo, "a farti rivedere e ripensare a delle cose che hai lasciato in sospeso dentro di te". Per la sua mentore l'esibizione è "micidiale" e la valanga di tweet, oltre ai voti del pubblico a casa, lo testimoniano.

CREDITS

Compositore: Marco Anastasio Autori: Marco Anastasio Producer: Don Joe Publisher: Sony/ATV Music Publishing (Italy)

BOWLAND - DON’T STOP ME

Lo stile raffinato di Saeed, Leila e Pejman, si riconferma ancora una volta, il loro sounds e la voce ammaliante di Leila trasportano in una dimensione magica e impalpabile. Il trio ringrazia in modo particolare Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del programma: "Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile". Un pezzo oscuro e sexy per Lodo, "il fiore all'occhiello di XF12". L'esibizione non delude, e gli applausi del pubblico si fanno sentire. Per Manuel i Bowland sono "ipnotici come sempre", anche Mara li apprezza ma nella performance di oggi "mancava quel pizzico del loro erotismo".

CREDITS

Compositori: Pejman Fani, Saeed Aman, Lelia Mostofi Autori: Lelia Mostofi Producer: Pino Pischetola "Pinaxa" e Fabio Gargiulo Publisher: Sony/ATV Music Publishing (Italy)

LEO GASSMANN - PIUME

Il giovane figlio d'arte compie oggi vent'anni e li festeggia sul palco della dodicesima edizione di XF insieme ai suoi compagni di viaggio. La sua canzone, come lui stesso ci ha raccontato, vuole essere un omaggio all'amore, "è una richiesta alle persone, quella di concentrarsi di più sull'amore, l'unica cosa che può salvarci". Piume è anche un inno alla leggerezza e alla libertà, "il pezzo giusto per lui", secondo Mara. Sul palco stasera Leo è finalmente se stesso, può spiccare il volo come le rondini del suo testo. Per Manuel è stata "la sua migliore intrepretazione".

CREDITS

Compositore: Lewis Capaldi, Sam Dixon, Nina Nesbitt Autori: Leo Gassmann Producer: Ioska Versari Publisher: BMG Rights Managements

LUNA - LOS ANGELES

La piccola per niente timida Luna porta sul palco tutta se stessa: "Il mio inedito parla di tre cose, della determinazione che metto in tutto quello che faccio, dell'affetto per la mia terra e della mia relazione a distanza". Il suo fidanzato vive in America (ndr).

CREDITS

Compositori: M.Dagani, M.Fracchiola, F.Vigorelli, A. Raina Autori: F.Vigorelli, A. Raina Producer: Big Fish Publisher: Universal Music Italia S.r.l., BMG Right Management (Italy) S.r.l., Dagani Edizioni Musicali di Massimiliano Dagani

MARTINA ATTILI - CHEROFOBIA

Con il suo pezzo la giovane diciasettenne romana cresciuta a "pane, burro e Renato Zero" ha conquistato tutti, non solo per l'innata capacità di scrittura, ma per quella "vocina" inconfondibile. Per Manuel, il suo, "è il pezzo di questa edizione, si sta costruendo da solo", per Fedez "un testo-manifesto di grande maturità".

CREDITS

Compositore: Martina Attili Autori: Martina Attili Producer: Manuel Agnelli, Enrico Brun Publisher: Sony/ATV Music Publishing (Italy)

NAOMI - LIKE THE RAIN (UNPREDICTABLE)

"Sembra un classicone ma è molto moderno. E' un pezzo internazionale, sono molto felice e ringrazio tutti per avermi fatto vivere questa magia". Secondo Fedez, la sua, è la voce di XF grazie anche alla sua attitudine lirica. Che sia come auspica il suo mentore, una grande hit internazionale?

CREDITS

Compositori: Fortunato Zampaglione, Shridhar Solanki, Silvia Cesana Autori: Fortunato Zampaglione Producer: Fausto Cogliati Publisher: Edizioni SUGARMUSIC SPA

RENZA CASTELLI - CIELO INGLESE

"Sono felicissima e sorpresa di questo dono. E' come se l'avesse scritto la parte più buona di me, sono davvero molto soddisfatta". I giudizi dopo la sua esibizione sono forse i più deboli, a partire da Manuel secondo cui ancora una volta non riesce a considerarla "speciale, diversa dagli altri". Elegante, raffinata, ma che "manca di trasporto emozionale", di fatto è la meno votata, finisce al ballottaggio con Naomi ed esce di scena.

CREDITS

Compositori: Bungaro, Cesare Chiodo Autori: Bungaro, Cesare Chiodo, Rakele Producer: Fausto Cogliati Publisher: Music Union Srl

SHEROL DOS SANTOS - NON TI AVEVO MA TI HO PERSO

Nel brano c'è il tema del rapporto con il padre. A parlarne è il suo giudice Manuel Agnelli: "Volevo darle l'occasione per parlare delle cose che fatica a comunicare, volevo inseganrle che la musica ti offre questa possibilità". Le lacrime di commozione subito dopo i commenti di Lodo, il primo giudice a esprimersi, hanno fatto fatica ad asciugarsi. Sherol si è finalmente liberata di un grosso peso e l'augurio di Mara è che ora sia più leggera.

CREDITS

Compositori: Ashton Jazz Foster, Ray Michael Djan Jr., Natalia Hajjara Autori: Alessandro Raina, Manuel Agnelli Producer: Big Fish Publisher: Sony/ATV Tunes LLC obo, Sony/ATV Music Publishing (UK) Limited, Turnfirst Limited

Guarda tutti i video di X Factor sul sito ufficiale