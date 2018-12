Torino Film Festival 2018: il programma e gli ospiti

Dal 23 novembre al 1° dicembre 2018 torna il Torino Film Festival. Giunta alla sua trentaseiesima edizione, la manifestazione si prepara ad accogliere quindici film in concorso, tra cui l'esordio alla regia di Valerio Mastandrea. Tanti gli ospiti e gli omaggi ai giganti del cinema come Ermanno Olmi. Tutti i dettagli su programma, ospiti ed eventi da non perdere.

Torino Film Festival 2018: programma

Il Torino Film Festival 2018 si aprirà con la proiezione del film "The Front Runner" di Jason Reitman, con Hugh Jackman, Vera Farmiga, il premio Oscar J. K. Simmons e Alfred Molina. Il film è stratto dal libro "All the Truth is Out: The Week Politics Went Tabloid", scritto dal giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai. La vicenda raccontata è quella del senatore americano Gary Hart, la cui corsa alla candidatura alla presidenza per i democratici nel 1988 fu arrestata da uno scandalo. Sui giornali traperlò la notizia di una sua ipotetica relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes: fu la prima volta che il gossip sulla vita privata dei politici occupò le prime pagine dei giornali. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 21 febbraio 2019. Il festival si chiuderà il 1° dicembre con la proiezione di "Santiago, Italia" di Nanni Moretti, un film documentario che racconta i mesi successivi al colpo di stato dell'11 settembre 1973. Quella data segna la fine del governo democratico di Salvador Allende. Il film si concentra sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio ai molti oppositori del regime del generale Pinochet. Il film arriverà al cinema il 6 dicembre 2018. In mezzo, tante proiezioni, come sempre improntate alla ricerca e alla scoperta di talenti innovativi, che esprimono le tendenze del cinema indipendente. Il concorso internazionale lungometraggi del Torino Film Festival 2018 comprende 15 titoli, tra i quali “Ride”, esordio dietro la macchina da presa dell'attore Valerio Mastandrea. In gara c'è anche "Wildlife" dell'attore Paul Dano e il greco “Oiktos - Pity” di Babis Makridis, al secondo lungometraggio dopo “L” (2012), scritto con lo sceneggiatore di Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou. Tra i film della sezione Festa Mobile saranno proiettati due lungometraggi firmati da due attori: "Blaze" di Ethan Hawke e "The White Crow" di Ralph Fiennes (qui il programma completo).

Torino Film Festival 2018: ospiti

Tra gli ospiti del Torino Film Festival 2018 ci saranno Cristina Comencini, Matteo Garrone, Jean-Pierre Léaud (che riceverà il Gran Premio Torino il 29 novembre, prima della proiezione del film di Jean Eustache "La maman et la putain"), Pupi Avati, Luigi Lo Cascio, Valerio Mastandrea, Nanni Moretti.

Torino Film Festival 2018: gli eventi da non perdere

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, sarà proposta la proiezione della copia restaurata per l'occasione del film "Processo a Caterina Ross", diretto da Gabriella Rosaleva. Sarà presente la regista, che sarà insignita del Premio Equilibra per il benessere sociale per la sua poetica e impegno a favore delle donne (25 novembre, Cinema Massimo, ore 14.30). Lunedì 26 novembre il regista Marco Proserpio ritirerà il Premo Hamilton per il film "The Man Who Stole Banksy" (Cinema Reposi, ore 20.15). Mercoledì 28 novembre ci sarà la proiezione in prima visione mondiale del film "Sex Story" di Cristina Comencini e Roberto Moroni, presenti all'evento (Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo, ore 18.30). Nella stessa giornata il Torino Film Festival dedicherà un omaggio al regista Ermanno Olmi dal titolo "Lunga Vita a Ermanno Olmi!". Un’intera giornata in cui saranno proposti film, documentari, materiali rari o inediti, incontri con ospiti speciali. Venerdì 30 novembre alle ore 20 Matteo Garrone riceverà il premio Langhe-Roero e Monferrato, a cui seguirà cena stellata.

Torino Film Festival 2018: info e biglietti

Il biglietto intero costa 7 euro (il ridotto 5 euro): è possibile anche sottoscrivere un abbonamento che consente l'accesso a tutti gli spettacoli a esclusione della serata inaugurale e della cerimonia di premiazione. È possibile accedere anche con un pass giornaliero, valido dalle 9 alle 19 di una specifica giornata. Per tutti i possessori di abbonamento o biglietto del Torino Film Festival, dal 23 novembre al 1 dicembre 2018 ingresso al Museo Nazionale del Cinema a 5 euro. I biglietti possono essere acquistati presso il sito del festival e presso le biglietterie del cinema Massimo e il cinema Reposi.