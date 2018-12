Due milioni di dollari per venti minuti di apparizione. È questa, secondo il portale americano Tmz, la cifra data a Jennifer Lopez per aver partecipato all’apertura di un centro commerciale di lusso in Qatar.

La cantante e attrice newyorchese, 49 anni, è stata invitata la settimana scorsa come ospite d’eccezione all’inaugurazione del Doha Festival City Mall: prima ha fatto una breve esibizione, poi ha risposto ad alcune domande dei fan - anche su temi importanti come i diritti delle donne - e posato per delle foto. Il tutto, ha raccontato una fonte a Tmz, le ha fatto guadagnare due milioni di dollari, circa centomila dollari al minuto. In più, l’organizzazione avrebbe sborsato un altro milione di dollari per spese varie, tra cui un jet privato. Secondo Tmz, Jennifer Lopez dovrebbe esibirsi a breve anche alla festa di Qatar Airways a Los Angeles: anche in quel caso è previsto uno show di 20 minuti e il cachet, ancora in fase di contrattazione, dovrebbe essere di 1,2 milioni di dollari.