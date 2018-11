X Factor 2018: 6 cose da sapere prima del secondo Live di stasera

Dopo il primo Live di X Factor 2018, Matteo Costanzo degli Over di Fedez abbandona la gara e i concorrenti rimangono in undici, pronti ad affrontare il palco dell’X Factor Arena per il secondo Live, in diretta in esclusiva su Sky Uno stasera alle 21.15 (canale 108 e canale 311 e 11 su digitale terrestre).



Ecco cosa bisogna sapere per arrivare preparati al secondo Live di X Factor 2018.

1. Gli Over di X Factor 2018: le assegnazioni di Fedez

Fedez perde un componente della sua squadra durante il primo Live, con l’eliminazione del producer Matteo Costanzo, così questa settimana punta tutto su Naomi e Renza Castelli, scegliendo per loro dei brani degli ultimi anni. Naomi si confronterà con il brano “Never Enough” della colonna sonora del film “The Greatest Showman”, mentre Renza Castelli unirà i talenti di un cantante britannico, una cantautrice australiana e un DJ statunitense con “Labrinth” di Sia e Diplo (LSD) con Thunderclouds.



2. Gli Under Uomini di X Factor 2018: le assegnazioni di Mara Maionchi

Il giudice dei giovani talenti di X Factor 2018 dà del filo da torcere ai concorrenti: Emanuele Bertelli sarà alle prese con il brano trap “Zingarello”, di Ghal; Anastasio dovrà mettere mano ad un pezzo della cantautrice italiana Elisa, “Se piovesse il tuo nome”, primo singolo del suo nuovo album “Diari aperti”, mentre con Leo Gassmann si torna in campo internazionale con la hit “Next to me” degli Imagine Dragons.



3. Le Under Donne di X Factor 2018: le assegnazioni di Manuel Agnelli

Durante la pima puntata dei Live le giovanissime della dodicesima edizione di X Factor Italia si sono distinte, così, per proporre uno spettacolo all’altezza, Manuel Agnelli ha scelto dei brani internazionali per le Under Donne. Luna Melis si cimenterà in un mashup fra “God is a woman” di Ariana Grande e “I Do” di Cardi B, Sherol Dos Santos interpreterà il brano indie “Rank & File” di Moses Sumney, mentre Martina Attili avrà a che fare con la hit “Sober” della pop star americana Demi Lovato.



4. I Gruppi di X Factor 2018: le assegnazioni di Lodo Guenzi

Al primo Live Lodo Guenzi l’ha spuntata, vincendo il ballottaggio fra i Red Bricks Foundation e Matteo Costanzo. Questa volta i BowLand incontreranno il talento di Alice Merton con “No Roots”, i Red Bricks Foundation canteranno “Thoiry Remix” di Achille Lauro feat Gemitaiz e i Seveso Casino Palace reinterpreteranno in chiave rock un tormentone dell’estate passata, “Amore e Capoeira”.



5. Shaggy e Sting ospiti del secondo Live di X Factor 2018

Dopo Maneskin e Rita Ora, è la volta di un duo dalla fama internazionale: Sting e Shaggy saranno ospiti al secondo Live di X Factor 2018 (è l’esordio di Sting in un talent show italiano) e presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo “Gotta Get Back My Baby”, tratto dal fortunato album 44/876, scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti. Del progetto fa parte anche il brano “Don't Make Me Wait”, che ha già raggiunto la Top10 di iTunes.



6. Dark Polo Gang da Strafactor a X Factor 2018

Salirà sul palco anche la Dark Polo Gang, impegnata quest’anno nella giuria di Strafactor, la cui gara prosegue subito dopo il termine del secondo Live di X Factor 2018. Ospite di Alessandro Cattelan alla dodicesima edizione di X Factor Italia, il trio presenta il nuovo singolo “Cambiare Adesso”, tratto dall’album “Trap Lovers”, appena pubblicato, andato subito in vetta alle classifiche e già disco d’oro.



Durante la fase dei Live il pubblico ha un ruolo fondamentale: ogni esibizione potrà essere votata attraverso l'app ufficiale di X Factor 2018, il sito web (sia da desktop che da mobile), Twitter (tramite messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno” oppure verso l’account Twitter “@XFactor_Italia”) o cliccando il taso verde del telecomando del decoder Sky.

