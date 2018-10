Lucca Comics 2018, ecco chi sono gli ospiti dall'Italia e dall'estero

Il Lucca Comics & Games 2018 è alle porte. Il festival che animerà la città toscana dal 31 ottobre al 4 novembre si prepara ad accogliere tanti ospiti dall’Italia e dall’estero. Per l’occasione si riuniranno artisti emergenti, fumettisti di grido e grandi maestri internazionali che porteranno alla manifestazione le loro nuove pubblicazioni o che esporranno nelle numerose mostre le loro opere. Tra i nomi più celebri ci saranno: Zerocalcare, Leiji Matsumoto (creatore del celebre "Capitan Harlock"), Gipi, Kirkman, Dave McKean (autore, tra gli altri, de "Il Selvaggio"), Leo Ortolani, Giorgio Cavazzano, Giacomo Bevilacqua, il maestro del manga Shintaro Kago, José Muñoz e Paco Roca.

L’autore dei poster

Il tema del Lucca Comics di quest’anno è "Made in Italy" per dare seguito alla tradizione che ogni anno celebra i migliori artisti del fumetto e del game designer che si fanno ambasciatori all’estero del genio italiano. Uno di questi è certamente l’autore che è stato scelto per realizzare i poster ufficiali della manifestazione: Lorenzo Ceccotti, anche noto come LRNZ. Per chi fosse interessato a conoscere dal vivo il suo lavoro, sarà possibile incontrarlo mercoledì 31 ottobre alle 13, nella Sala Tobino, dove terrà uno showcase.

Una leggenda dal Giappone

Il Lucca Comics & Games 2018 sarà anche l'occasione per ospitare per la prima volta in Italia una delle leggende degli anime e dei manga: ​il giapponese Leiji Matsumoto​​. Autore di capolavori come "Capitan Harlock", "Galaxy Express 999" e "La corazzata Yamato", Matsumoto a Lucca esporrà in una mostra alcuni suoi disegni originali, tra cui due inediti dedicati a Lucca e realizzati per l'occasione.

Grandi maestri in arrivo da tutto il mondo

Lucca ospiterà anche altri grandi talenti della Nona Arte, provenienti da tutte le parti del mondo. Tra questi l’editor in chief Marvel ​CB Cebulsky​​, ​James O’ Barr​​, creatore de 'Il Corvo', e il Premio Eisner Faith Erin Hicks​​. Protagonisti della rassegna ​saranno anche gli statunitensi N​ick Drnaso​​ e ​Jason Shiga​​, consideranti in ascesa nella nuova scena del fumetto Usa. Un’altra importante "prima" poi sarà quella di ​Walter Simonson che arriva a Lucca con Cosmo Editoriale. Mentre grazie ad Edizioni Star Comics prenderanno parte alla fiera Trevor Hairsine​​, autore di "Divinity", e J​ean-David Morvan​​ e ​Ronan Toulhoat​​, autori di "Conan Il Cimmero".

Il grande fumetto italiano

Come ogni anno, la rassegna sarà animata anche dai migliori autori della scena nazionale. Tra i big compare Zerocalcare che, il 2 novembre, sarà anche protagonista dell’evento "Robinson presenta: A scuola con Zerocalcare", durante il quale incontrerà gli alunni del liceo Scientifico A. Vallisneri di Lucca per una seduta di domande e risposte. Oltre all’autore romano, tra gli altri, ci saranno poi Gipi​​,​​ ​Leo Ortolani​​, ​Simone Bianchi​​, ​Marco Corona​​, ​Vittorio Giardino e ​Tuono Pettinato​​.

Anche Eric Lang e Ian Livingstone

​​Tra gli artisti presenti per quanto riguarda il game designer, oltre a Ryan Laukat, considerato uno dei più innovativi del momento, va segnalato il ritorno di ​Eric Lang​​. Molto atteso anche "il papà dei librigame" ​Ian Livingstone​​ che insieme a Steve Jackson e John Peake ha fondato "Games Workshop". Infine l'autore del gioco da tavolo “Pandemic”, Matt Leacock, sarà a Lucca per la finale mondiale.