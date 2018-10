I luoghi del fumetto

Vino e fumetti in Liguria

Incontri sui fumetti e poi degustazioni di vino. Davvero una bella idea. Tutto questo va in scena fino a domenica a Vincomics a Levanto, in provincia di La Spezia. Silver, Silvia Ziche, Angelo Stano, Ivo Milazzo, Riccardo Mannelli. Questi solo alcuni dei nomi in calendario. Fra gli eventi quattro mostre dedicate al rapporto fra altrettanti disegnatori e il vino: dalle etichette di Vittorio Giardino alle vignette di Joshua Held. E poi incontri con gli autori e degustazioni. Si chiude con una cena con Alfredo Castelli, Silver e Laura Scarpa. Occhio solo a non esagerare come Superciuk!

Underground a Roma

Le tavole più underground sono protagoniste di Just Indie Comics, la tre giorni dedicata al fumetto più alternativo e di frontiera. Incontri, bookshop e musica. Il festival allo Studio Co-Co, in via Ruggero d’Altavilla 10 a Roma. Evento principale la Mostra di Tommaso “Spugna” Di Spigna, giovane fumettista vincitore del Premio Nuove Strade al Comicon di Napoli che presenta il suo ultimo lavoro Gnomicide. Sabato 20 ottobre alle 19 Spugna parlerà ai lettori, in un incontro che coinvolgerà anche Marco Corona che presenterà il suo dissacrante e travagliato Benemerenze di Satana. Ci sarà anche un bookshop con il catalogo Hollow Press, fumetti internazionali, le stampe di Spugna. Appuntamento a Roma fino a domenica 21 per un fine settimana Indie, indie, indie.

Tiferno Comics a Città di Castello

Voglia di mercatini, mostre, ecc. ecc.? Eccovi accontentati con il Tiferno Comics and Games Fest. Siamo a Città di Castello, nel cuore dell’Umbria dove il festival è giunto alla 16esima edizione. Fra gli eventi l’incontro con il disegnatore di Tex Pasquale del Vecchio ma ci sarà spazio anche per cibo giapponese, contest di cos-play e via dicendo . Per gli appassionati di Topolino, Paperino and Co. è ancora possibile visitare a Palazzo Bufalini la mostra “Cavazzano 50. Disegni, colori & sogni” dedicata al disegnatore ed interprete della famiglia dei paperi e non solo. Tavole inedite, quadri, cartonati, scenografie, installazioni e proiezioni del più importante disegnatore Disney vivente.

