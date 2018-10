Cosa è successo agli Home Visit di X Factor in 3 minuti:

Terminati i Bootcamp, restano in gara 20 concorrenti che durante gli Home Visit si contendono i 12 posti disponibili per i Live di X Factor 2018. Mara Maionchi, Asia Argento, Fedez e Manuel Agnelli hanno scelto quattro location esclusive dove portare i componenti della propria categoria: i cantanti e le band hanno a disposizione 24 ore e una band di professionisti per preparare l’esibizione su un brano assegnato dai giudici, giocandosi l’accesso alla fase finale del talent show condotto da Alessandro Cattelan.



Per scegliere i talenti più meritevoli di procedere verso l’attesissima fase dei Live, in diretta in esclusiva su Sky Uno da giovedì 25 ottobre, la giuria di X Factor 2018 ha chiesto consiglio ad alcuni professionisti dell’universo musicale italiano. Intanto da oggi, venerdì 19 ottobre, alle 20.40 su Sky Uno prende il via X Factor Daily, condotto da Benji e Fede, per seguire la preparazione degli artisti in attesa della fase finale dello show.



Il LIVEBLOG degli Home Visit di X Factor 2018



Ecco cosa è successo durante gli Home Visit di X Factor 2018.



X Factor 2018: gli Over di Fedez in Toscana

Si parte con la categoria degli Over. Ad affiancare il giudice nella scelta è il duo di produttori musicali della scena pop contemporanea, Takagi e Ketra. Fedez assegna ai suoi i brani da preparare nelle prossime 24 ore immersi nella campagna toscana che circonda il The Garage Studio: la prima ad esibirsi è Jennifer Milan, la 30enne italiana che viene da Los Angeles, con “Chained to the Rhythm” di Katy Perry. Brava ma non passa il turno. Ai Live vanno Naomi Rivieccio, il soprano degli Over che agli Home Visit convince con una cover di “Valerie” di Amy Winehouse, la cantautrice Renza Castelli che celebra Lucio Dalla cantando e suonando “Vita”, e Matteo Costanzo, il producer musicale che gioca bene le sue carte di fronte ad una difficile “Creep” dei Radiohead. Gaston riserva un colpo di scena: dopo avere intonato “Under the Bridge” dei Red Hot Chili Peppers, decide di abbandonare X Factor 2018.



Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: la seconda puntata di Bootcamp VIDEO



Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: i Bootcamp VIDEO



X Factor 2018: gli Under Uomini di Mara Maionchi in Provenza

Mara Maionchi sceglie lo studio di registrazione francese La Fabrique e assegna alla rosa di cantanti della categoria Under Uomini una selezione ricercata di brani. Ad Anastasio, a metà fra rapper e cantautore, viene chiesto un inedito e ottiene l’accesso ai Live. Lo seguono a ruota Emanuele Bertelli, che per la prima volta a X Factor 2018 si esibisce in italiano con "Sogni appesi" di Ultimo, e Leo Gassman con “New Shoes” di Paolo Nutini: “Ti devi sporcare di più, Gassman!”, lo sprona Mara Maionchi. Non superano gli Home Visit Pierfrancesco Criscitiello, che per l’occasione si improvvisa rapper con “River” di Eminem, e Leonardo Parmeggiani, che propone la “La notte” di Arisa “con voce tremante che però spacca”, secondo Achille Lauro, il rapper a cui Mara Maionchi chiede consiglio durante questa fase dello show.



Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: la quarta puntata. VIDEO



Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: la terza puntata. VIDEO



X Factor 2018: le Under Donne di Manuel Agnelli in Belgio

Volano in Belgio presso i DAFT Recording Studios le cinque giovanissime selezionate durante i Bootcamp da Manuel Agnelli, che porta con sé ad assistere alle performance il rapper Ghemon. Luna Melis perde un po’ della sua caratteristica energia cantando “Monster” di Kanye West, ma i giudici ne riconoscono la bravura; Ilaria Pieri – solita cantare in inglese, suonando la chitarra – si vede assegnata “La musica non c’è” di Coez, senza chitarra. Le più giovani delle Under Donne affrontano due mostri sacri della musica: Martina Attili si cimenta nel brano cult “Its Oh So Quiet” di Bjork, mentre a Camilla Musso - che fino ad ora abbiamo sentito cantare solamente in italiano - è assegnata “Make You Feel My Love” di Adele. Manuel Agnelli infrange il protocollo di X Factor Italia di fronte al talento di Sherol Dos Santos con la sua “Rise up” di Andra Day, comunicandole prima della fine delle altre esibizioni, di essere la sua prima scelta per i Live, definendola una vera “fuoriclasse”. Manuel Agnelli ha scelto le tre Under Donne da portare ai Live, in diretta da giovedì 25 ottobre su Sky Uno: insieme a Sherol, ci saranno Luna Melis e Martina Attili.



Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: la seconda puntata. VIDEO



Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: la prima puntata. VIDEO



X Factor 2018: i Gruppi di Asia Argento in Norvegia

Si esibiscono presso gli Ocean Sounds Recording in Norvegia le cinque Band di X Factor 2018, contendendosi l’accesso ai Live: a giudicare le performance insieme ad Asia Argento, c’è Alioscia Bisceglia dei Casino Royale. I Seveso Casino Palace devono fare i conti con la Regina del pop Lady Gaga, ripensando in chiave rock il successo “Bad Romance”, mentre i Red Bricks Foundation riarrangiano “Sono un ragazzo di strada” dei Corvi, nel loro inconfondibile stile rock british. Al trio dei Bowland spetta uno dei brani più difficili degli Home Visit, “Jealous Guy” di John Lennon, che riescono a rendere “magnetico”, come è loro tradizione. Avevano convinto ai Bootcamp, ma durante gli Home Visit gli Inquietude con “Revenge” degli XXX Tentation e i Moka Stone con “Fight da Faida” di Frankie Hi NRG MC perdono smalto e sono eliminati. Sul palco dell’X Factor Arena si esibiranno i Bowland, i Seveso Casino Palace e i Red Bricks Foundation, che al termine degli Home Visit incontrano Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, che prenderà il posto di Asia Argento.



La puntata di Home Visit di X Factor 2018 può essere rivista in streaming su TV8 venerdì 19 ottobre: RIVEDI LA PUNTATA