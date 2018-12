Pamela Anderson dribbla Rami e allontana le nozze con il calciatore

La relazione sentimentale fra Pamela Anderson e Adil Rami sarebbe al capolinea, proprio nel momento in cui il calciatore francese avrebbe proposto all'attrice e modella di sposarlo. A dare la notizia è il portale specializzato Tmz, che l'avrebbe appresa da persone molto vicine alla showgirl statunitense.

Proposta di matrimonio rifiutata?

Secondo quanto si legge su Tmz, che cita fonti vicine all’attrice, il calciatore Adil Rami aveva intenzione di chiedere a Pamela Anderson di sposarlo e per rendere concreto il suo proposito le avrebbe regalato un anello di Cartier dopo aver vinto il campionato del mondo, anticipandole in qualche modo la proposta. L'attrice si sarebbe irrigidita e avrebbe deciso di troncare la relazione: in questo momento si troverebbe ancora in Francia, ma avrebbe già abbandonato la casa che la coppia condivideva. La relazione tra i due durava da oltre un anno e sembrava andare bene, tanto che il difensore dell'Olympique Marsiglia (ed ex Milan) ha anche incontrato la mamma di lei nel luglio scorso.

La risposta di Rami e il giallo dell'anello

Come riporta Sky Sport, alla diffusione della notizia, Rami ha risposto con una storia su Instagram chiaramente diretta a smentire il gossip. La storia è stata poi rimossa dopo qualche ora, rendendo la vicenda ancora più confusa. Inoltre, è giallo anche sulla destinazione dell'anello regalato da Rami alla Anderson: per Tmz è finito al dito della fidanzata di Brandon, il figlio maggiore della showgirl. Secondo il magazine PageSix, dietro alla rottura ci sarebbe un gesto altruista di Pamela Anderson, che si riterrebbe un ostacolo al rapporto fra il calciatore e i due figli avuti dalla precedente compagna.