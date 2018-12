Venezia 2018, arrivano Vincent Cassel e Tina Kunakey

Tina e Vincent Cassel hanno scelto la 75esima Mostra del Cinema di Venezia per la loro prima uscita da marito e moglie. Il 51enne attore francese e la modella 21enne che si sono sposati la scorsa settimana dopo tre anni di relazione, hanno infatti preso parte ad una cena di gala in loro onore organizzata da Vanity Fair e Tendercapital.

La cena in onore dei neosposi

Radiosi e sorridenti, Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno risposto con garbo alle domande dei giornalisti, evitando tuttavia di commentare le loro nozze. Il gala dinner di cui erano ospiti d'onore si è svolto a palazzo Contarini Polignac, affacciato sul Canal Grande. Ad accogliere gli ospiti, c’erano Luca Dini, direttore editoriale di Condé Nast, Daniela Hamaui, direttore di Vanity Fair e Moreno Zani, presidente di Tendercapital.

Le nozze



Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono sposati lo scorso 24 agosto a Bidart, una cittadina francese sul mare a pochi chilometri da Biarritz, dove i due si erano conosciuti nel 2016. Per il loro matrimonio, le due star hanno scelto una cerimonia intima e con pochi invitati: lui ha sfoggiato un completo bianco, lei un principesco abito con scollo a cuore e gonna in tulle. Sin dall’inizio della loro relazione, l’attore e la top model si sono dovuti difendere dalle critiche per la loro differenza d’età: 51 anni per lui e 21 per lei. L’ultima a spendere parole poco lusinghiere sulla loro storia era stata l’ex moglie di Cassel, Monica Bellucci. Alle varie critiche, l’attore aveva risposto postando sui social un video insieme alla fidanzata, accompagnato dalla didascalia: "Ecco la poco di buono opportunista e il pedofilo tossicodipendente".