Nozze in Salento per David Hasselhoff, il Mitch di Baywatch

Dopo sette anni di fidanzamento, l'attore David Hasselhoff ha portato all'altare la modella Hayley Roberts. E per le sue terze nozze, il protagonista, tra gli altri, della serie cult "Baywatch" ha scelto l’Italia: il matrimonio si è infatti svolto in Puglia, con una cerimonia intima per amici e parenti.

Le nozze

David Hasselhoff, 66 anni, e Hayley Roberts, 38, si sono conosciuti nel 2011. L’attore era impegnato con le riprese di “Britain’s got talent” quando fu avvicinato dalla modella per un autografo: lui accettò, a condizione che la ragazza gli desse il proprio numero di telefono. Dopo cinque anni di relazione, nel 2016, le chiese di sposarlo su una spiaggia di Malibù. Gli sposi non hanno condiviso scatti delle nozze: se la Roberts si è limitata a postare un' immagine da Alberobello prima della cerimonia, Hasselhoff è stato invece avvistato per le strade di Lecce da alcuni fan, ai quali non ha negato foto ed autografi. Per il viaggio di nozze, i due neosposi voleranno invece alle Maldive.

Gli amori di Hasselhoff

Quello con la modella gallese è il terzo matrimonio per David Hasselhoff, che è stato sposato in passato con Catherine Hickland, dal 1984 al 1989, e Pamela Beach, dal 1989 al 2006. L'attore, noto per i ruoli di Michael Knight in “Supercar” e Mitch Buchannon in “Baywatch”, ha anche due figlie: Taylor, 28 anni, ed Hayley, 25, avute dal suo secondo matrimonio. Sono state proprio loro a spingerlo a chiedere la mano della fidanzata: “Mi hanno supportato molto. Nessuno vuole che i propri genitori si separino, ma loro amano Hayley e sono semplicemente felici per me”, ha spiegato infatti l’attore al magazine "Hello!".