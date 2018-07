È di moda il jeans. E Meghan Markle lo ha elevato a “tessuto regale”. In base al protocollo infatti, le donne della royal family non possono indossare jeans o pantaloni in occasioni ufficiali se non si tratta di eventi legati allo sport e che si svolgono all’aria aperta. In ogni caso mai di sera. Kate Middleton per esempio, li portava alla London Marathon 2017 o per l'evento a sostegno di SportsAid lo scorso marzo nella sua ultima uscita pubblica prima della nascita del terzo royal baby. La Regina ha indossato i pantaloni una sola volta: nel 1970 durante un royal tour in Canada. Meghan Markle invece ama i jeans e sceglie questo tessuto anche per occasioni più formali.

L'ultimo esempio è quello della Sentebale Polo Cup, dove la duchessa di Sussex ha indossato un vestito di jeans dal taglio anni Cinquanta con cintura in vita della collezione Resort 2019 di Carolina Herrera (la stessa stilista che ha disegnato l’abito rosa indossato per il Trooping the Colour 2018).

L'ex attrice americana lo ha abbinato con una clutch in paglia firmata J. Crew (il tipo di borsa che il protocollo reale consiglia sempre di scegliere), e un paio di scarpe con il tacco color sabbia di Aquazzura sulle quali è riuscita a camminare nonostante il prato.

Il jeans è tra le tendenze moda della Primavera Estate 2018, non solo in chiave casual ma anche per le occasioni formali. Nato come una divisa da lavoro, negli Anni '60 era il tessuto simbolo della cultura giovanile, gli stilisti l’hanno poi adattato alle più varie occasioni, dal giorno alla sera. La tonalità più richiesta è il blu scuro che, attraverso i trattamenti di finissaggio, compare in una vasta gamma di gradazioni, dallo stone washed al délavé.

Sono stati proprio un paio di jeans skinny délavé il primo capo che ha fatto diventare Meghan Markle un’icona da imitare. Le prime foto che mostrano Harry e la futura moglie in un'uscita pubblica sono quelle degli Invictus Games di settembre 2017 a Toronto. Lei indossava una camicia bianca oversize, delle ballerine cuoio e un paio di jeans aderenti strappati sul ginocchio del brand Mother. Il modello "Looker Ankle Fray Love Gun" del marchio americano in 24 ore era sold out in tutto il mondo e l’e-commerce ha fatto registrare un +200%. Dal novembre del fidanzamento i pantaloni strappati le sono vietati per etichetta, ma Meghan Markle continua a portare i jeans.

La marca di denim gallese Hiut Denim ha dovuto trasferirsi in magazzino più grande solo per fronteggiare l'aumento della richiesta dei suoi jeans, dopo che Meghan ha sfoggiato un paio di skinny neri del brand per una visita reale a Cardiff. Il jeans è diventato royal.