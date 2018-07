Kasabian, attesa per il concerto a Servigliano: prima tappa in Italia

Il conto alla rovescia sta per finire. I Kasabian sono pronti per tornare a suonare in Italia. Appuntamento per sabato 14 luglio alle 21.30 al parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Cinque date

La rock band britannica, formatasi a Leicester nel 1997, torna in Italia a qualche mese di distanza dal concerto del Mediolanum Forum di Assago dello scorso 3 novembre e del tour estivo del 2017 che li aveva portati a Taormina, Padova, Roma e Lucca. Per il tour dell'estate 2018 le date previste nel nostro Paese sono invece cinque. Si parte, appunto, da Servigliano, dove il gruppo si esibirà al NoSound Fest, manifestazione che negli scorsi anni ha ospitato gli stage di J-Ax e Fedez, Deep Purple e Caparezza.

Prima volta a Napoli

Dalle Marche i Kasabian si sposteranno in Campania, dove domenica 15 luglio suoneranno all'Arena Flegrea di Napoli, città nella quale la band si esibisce per la prima volta. Si prosegue il 17 luglio in piazza Castello a Ferrara e il 18 luglio all'Arena Alpe Adrea di Lignano Sabbiadoro, per poi chiudere il 19 luglio all'Arena del Mare di Genova.

La scaletta

La scaletta dei concerti italiani dei Kasabian, seguendo quelle degli ultimi live del tour europeo, dovrebbe unire i successi del passato come “Underdog” e “Club Foot” ai brani del loro ultimo album, “For Crying Out Loud”. Il disco, uscito nel maggio del 2017, è il sesto lavoro di inediti del gruppo capitanato dal cantante Tom Meighan e dal chitarrista e tastierista Sergio Pizzorno, in grado di ottenere sempre grandi successi di pubblico, in particolare in Gran Bretagna. La musica dei Kasabian, influenzata da band come gli Oasis, è pronta per tornare a risuonare in Italia.