Su Sky per tutta l'estate arriva il "Ciclo Royals"

Archiviati i fasti del seguitissimo Royal Wedding fra il principe Harry e Meghan Markle, Sky Uno dedica la sua estate alle vicende dell’amata, chiacchierata e invidiata famiglia reale inglese. Per conoscere da vicino i segreti, le storie e la vita dei suoi membri più iconici, da lunedì 2 luglio alle 15.00 Sky Uno proporrà per tutta l’estate “Ciclo Royals”, una programmazione speciale dedicata ai Windsor. Inoltre sarà disponibile una collezione dedicata anche su Sky On Demand.

La programmazione pomeridiana

Da lunedì 2 luglio a venerdì 21 luglio la programmazione speciale inizierà ad animare il pomeriggio di Sky Uno, con “Diana: la biografia” (lunedì 2 luglio alle 15.35). Nell’arco del mese si susseguiranno programmi come “Lady Diana- La verità” (martedì 3 luglio alle 16.25), “The royal good guys” (mercoledì 4 luglio alle 16.25), “Domestici reali” (giovedì 5 luglio alle 16.25) e “The Royals: Inseguiti dai paparazzi” (venerdì 6 luglio alle 16.25). Ampio spazio sarà concesso anche ai membri più giovani della famiglia reale come Kate Middleton, a cui sono dedicati “Kate: a modern queen” (martedì 10 luglio, alle 15.35) e “Kate Middleton: segreti di stile” (martedì 10 luglio alle 16.25). Rivivremo invece la storia d’amore della coppia più importante del momento in “Harry e Meghan: un amore da favola” (mercoledì 11 luglio alle 16.25), scopriremo le insidie che la regina ha dovuto affrontare dall’inizio del suo regno in “Elizabeth e i suoi nemici” (giovedì 12 e venerdì 13 luglio, alle 15.35) e ci ritroveremo a far parte del party più grandioso degli ultimi tempi in "I 90 anni della regina” (venerdì 13 luglio, alle 16.25) e “La festa per i 90 anni della regina” (martedì 17 luglio, alle 15.00). Conosceremo inoltre la storia della famiglia reale britannica in “Royal Secrets” (dal 3 luglio, ogni martedì alle 15.00 e dal 5 luglio ogni giovedì alle 15.05). Rivivremo uno dei momenti più importanti della storia inglese con “L’incoronazione della Regina Elisabetta II” (lunedì 16 luglio alle 16.25) e passeremo le vacanze in una delle residenze estive preferite dalla famiglia reale con “Inside Balmoral” (mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 luglio, alle 16.25).

La programmazione serale

Da venerdì 6 luglio fino a fine agosto alle 23.45, inoltre, una serie di appuntamenti porterà la famiglia reale in tv anche nella programmazione serale. Si inizia con “La perfida matrigna di Diana”, un racconto del controverso rapporto che la principessa del Galles aveva con la sua matrigna. Il 20 luglio, alle 23.45 conosceremo gli animali della famiglia reale nello speciale “Animali a corte”: dal corgi Chipper, che ha il privilegio di dormire nel letto a fianco di sua Maestà, al cocker spaniel che William regalò a Kate, Lupo, fino al jack russell di Carlo, Tiger. Spazio anche a Dottie, il bull terrier della sorella di Carlo, Anna, e agli stalloni della regina, per i quali sua Maestà fa il tifo più acceso ogni volta che scendono in pista.

Gli speciali

Il 17 e il 24 agosto, alle 23.45 scopriremo alcuni dei segreti della famiglia reale più chiacchierata al mondo nel documentario in due puntate “Spiando i reali”. In particolare, ampio spazio verrà dato alla celeberrima liaison che nel 1936 vide coinvolti re Eduardo VIII e la sua amante Wallis Simpson. Il Duca di Edimburgo infatti sapeva che divenire re avrebbe comportato dover dire addio alla sua amata. I dialoghi con suo fratello, il futuro re Giorgio VI, padre di Elisabetta II, vennero registrati dai servizi segreti britannici, che in collaborazione con l’FBI decisero di tenere sotto controllo ogni sua azione, considerando la relazione con Wallis Simpson una possibile minaccia alla sicurezza nazionale. Il documentario ricostruisce questa vicenda romanzesca facendoci ascoltare per la prima volta le registrazioni delle conversazioni dei diretti protagonisti e avvalendosi delle testimonianze di chi è rimasto in vita e prese parte all’operazione. Per finire il 31 agosto, alle 23.45 udiremo il Duca di Edimburgo il Principe Filippo in una chiacchierata faccia a faccia con il conduttore del programma mattutino inglese This Morning, Phillip Schofield, in “Filippo, storia di un principe”, che segue il duca nelle sue attività nei diversi palazzi della famiglia reale, partecipando a gala, ricevimenti speciali ed eventi più intimi.