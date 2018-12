Vasco Rossi, il tour parte da Torino

Tutto pronto a Torino per i concerti di Vasco Rossi dell’1 e 2 giugno 2018 allo Stadio Olimpico. La doppia tappa darà ufficialmente il via al "Vasco Non Stop Live", dopo la 'data zero' a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio.

Il tour di Vasco Rossi

Alle due date di Torino ne seguiranno altre sette in tutto il mese di giugno. Il rocker di Zocca sarà il 6 e 7 a Padova, allo Stadio Euganeo; l’11 e 12 a Roma, allo Stadio Olimpico; il 16 e 17 a Bari allo Stadio San Nicola e il 21 a Messina, allo Stadio San Filippo. Con Vasco sul palco ci saranno Matt Laug alla batteria, Claudio Golinelli al basso, Alberto Rocchetti alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati. Si aggiungono Stef Burns e Vince Pàstano alle chitarre e Beatrice Antolini per i colori, le percussioni, il sintetizzatore e i cori.

Il 'giallo' della scaletta

A poche ore dallo show è tuttavia ancora giallo sulla scaletta. Nonostante ci si aspettasse la stessa setlist dello show di Lignano Sabbiadoro, Vasco Rossi potrebbe decidere di cambiare le carte in tavole in seguito alla richiesta di alcuni fan. Negli ultimi giorni, infatti, a tenere banco sul web è una lettere inviata su Youtube da 92 irriducibili del 'Komandante', che chiedono di eseguire durante i concerti brani meno noti come "Ti taglio la gola", "Una nuova canzone per lei", "Se è vero o no", "Io no", "Dimmelo te", "Brava" e "Cosa ti fa". Il fan club ufficiale di Vasco Rossi ha tuttavia immediatamente delegittimato la richiesta, in quanto esplicitata da un piccolissima parte della fanbase. Qualora fossero confermati i brani eseguiti a Lignano, i presenti potranno ascoltare in apertura "Cosa succede in città", e a seguire hit come "C’è chi dice no", "Gli spari sopra", "Siamo soli", "Rewind", "Senza parole", "Sally". La chiusura sarebbe invece affidata al trittico "Vita spericolata", "Canzone" e "Albachiara".