The Kooks annunciano il nuovo album "Let's go sunshine"

Si intitolerà "Let’s go sunshine" e uscirà il prossimo 31 agosto il nuovo album dei The Kooks. Ad annunciarlo è la stessa band inglese, che ha pubblicato anche due estratti dal nuovo lavoro: "No pressure" e "All the time".

L'annuncio

Il nuovo album arriva a quattro anni di distanza dal precedente "Listen". In merito al disco il leader della band Luke Pritchard ha spiegato: "Questo lavoro definisce chi siamo. L’inizio fu disastroso, andammo in studio nel 2015 continuando il percorso che avevamo intrapreso nel nostro ultimo album Listen e ci rendemmo conto che non era quello che volevamo fare". I musicisti ricominciarono quindi a registrare da capo: "Mi impegnai al massimo per scrivere le canzoni migliori e prima di portarle alla band ricontrollai ogni parola. Doveva essere il nostro Rubber Soul, quello che per i Beatles è stato l’album di svolta. Quando iniziammo, mi trovavo in una situazione spiacevole, la fine di una relazione, ma mi innamorai nel bel mezzo della scrittura dell’album e i testi riflettono questa cosa. Deve essere il nostro album più emozionante e deve farvi ballare" ha concluso Pritchard.

La tracklist

"Let’s go sunshine" sarà composto da 15 brani. Di seguito la tracklist: 1. Intro; 2. Kids;3. All The Time; 4. Believe; 5. Fractured and Dazed; 6. Chicken Bone; 7. Four Leaf Clover; 8. Tesco Disco; 9. Honey Bee; 10. Initials For Gainsbourg; 11. Pamela; 12. Picture Frame; 13. Swing Low; 14. Weight of the World; 15. No Pressure.

I Kooks

I Kooks si sono formati nel 2005 a Brighton. A comporre la band sono Luke Pritchard alla voce, Hugh Harris alla chitarra, Peter Denton al basso e Alexis Nunez alla batteria. Il successo è arrivato nel 2006 con l’album "Inside In/Inside Out", che ha venduto oltre 1 milione di copie solo nel Regno Unito, anche grazie al successo del singolo "Naive". La band ha quindi pubblicato altri tre dischi: "Konk" (2008), "Junk of the heart" (2011) e "Listen" (2014).