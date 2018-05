"Lord of the bikes", al via su Sky Uno la Vespa R-evolution

Torna su Sky Uno "Lord of the bikes", il primo talent sul mondo della customizzazione delle due ruote. La nuova edizione sarà caratterizzata da una grande novità, se non una vera e propria "rivoluzione": come suggerisce il titolo "Lord of the bikes – Vespa R-Evolution", sarà dedicata interamente alla Vespa, un marchio tra i più noti e ammirati del made in Italy. Lo show andrà in onda dall’8 maggio, ogni martedì alle 22.20 su Sky Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand.

I conduttori

Novità anche sul fronte dei conduttori, che saranno tre giurati d’eccezione: Guido Meda, la "voce" della MotoGP su Sky Sport, Faso, il bassista del gruppo musicale Elio e le Storie Tese, e Diletta Leotta, volto di Sky Sport, avranno l’onore e l’onere di ammirare e decidere le sorti dei dieci customizzatori di Vespa, provenienti da ogni parte d’Italia. "Con Diletta Leotta e Faso ci siamo divertiti nei panni dei giudici, ci vogliamo bene da matti e ridiamo come al liceo. Diletta sull’estetica è fortissima, Faso sa tutto di Vespa e ha un’ironia devastante. Io adoro le due ruote e quando vedo qualcosa che non mi convince finisco per trovarmi nella parte scomoda ma necessaria del cattivo. Che poi, cattivo, si fa per dire. Vespa merita e genera allegria, ma anche rispetto e attenzione" ha spiegato Guido Meda.

Le sfide

Ogni episodio sarà dedicato a un tema diverso, dalla musica ai social, dal cinema alle corse e al fashion, e i partecipanti dovranno affidarsi al loro estro creativo per declinare il mito di puntata in puntata, liberando tutta la loro arte ma senza snaturare il fascino di ogni Vespa. In questo saranno aiutati dalla riconoscibilità del brand Vespa, che ha attraversato decenni e generazioni, ed è stata protagonista nel cinema, nel design, nella musica ed è oggi un successo mondiale con circa 19 milioni di mezzi diffusi sulle strade di tutto il mondo. Saranno protagoniste del programma sia le "small body" Vespa Primavera e Vespa Sprint che la Vespa GTS, il mitico "Vespone" con la scocca più grande. Le due famiglie di Vespa saranno la base sulla quale si cimenteranno veri team di artisti della customizzazione seguendo i temi più diversi, ma accettando la sfida di rimanere sempre coerenti con l’anima e i valori del marchio.