Cannes 2018, i 19 film in concorso che sfidano il duetto italiano

Tutto pronto per la 71esima edizione del Festival di Cannes, in scena nella città transalpina dal prossimo 8 maggio fino al 19. Tanti i temi che verranno affrontati durante la kermesse: da quello della lotta sindacale all'omosessualità, passando per la famiglia in ogni sua sfaccettatura. Saranno 19 i film in concorso che sfideranno il duetto italiano composto da "Dogman" di Matteo Garrone e "Lazzaro Felice" di Alice Rohrwacher. All'interno di un festival che ha già fatto registrare il forfait per ragioni politiche di due registi: l'iraniano Jafar Panahi e il russo Kirill Serebrennikov.

Gli italiani in concorso

In corsa per la kermesse transalpina ci sono anche due registi italiani: Matteo Garrone e Alice Rohrwacher. Il primo si presenterà con il film "Dogman", pellicola che racconterà le vicende del cosiddetto "delitto del Canaro", l'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci per mano di Pietro De Negri, detto appunto "er canaro", avvenuto a Roma nel 1988. "Lazzaro Felice" della Rohrwacher, invece, è la storia dell'amicizia tra il giovane contadino Lazzaro e il coetaneo Tancredi, che sarà messa alla prova da una serie di vicissitudini.



Gli altri film in corsa

A sfidare il duetto italiano saranno altri 19 titoli.