Roma pronta per il Concertone: star Gianna Nannini e rap protagonista

Migliaia di giovani sono attesi a Roma per il tradizionale concerto del primo maggio in piazza San Giovanni in Laterano. L'evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, vedrà alternarsi sul palco big della musica e voci nuove, per una maratona musicale che si protrarrà dalle 15 alle 19, per poi riprendere dopo le 20. Il tema di quest’anno sarà “Sicurezza: il cuore del lavoro”.

I conduttori

A condurre il concerto saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, voce del gruppo Lo Stato Sociale. "Venire a presentare il concerto del primo maggio è una questione ideologica, più che una nuova medaglia professionale da appuntarsi. Bisogna cominciare noi per primi a dare una mano", ha sottolineato l'attrice, motivando così la scelta di devolvere il suo compenso in beneficenza. Le fa eco il cantante: "Per me e per tanti altri a questo concerto, la musica non è il discorso intero, è una punteggiatura per raccontare il proprio sguardo sul mondo. E il concerto è un modo per uscire di casa e liberarci dall'isolazionismo di questa nostra epoca. In un mondo che non ha speranza, solo l'impossibile è la chiave".

Gli ospiti

Grande attesa per Gianna Nannini, che non ha voluto rinunciare alla sua presenza nonostante l'infortunio al ginocchio del 3 aprile durante uno show a Genova. "Sono contenta di esserci, perché il cast scelto dà un nuovo spessore all'esistenza della musica italiana; dà spazio al fermento della nuova realtà emergente. Una manifestazione come questa offre una grande possibilità di espressione sociale, è una grossa chance politica" ha spiegato la rocker senese. Insieme a lei sul palco saliranno il dj Fatboy Slim, la "cantantessa" Carmen Consoli, Ermal Meta, vincitore all’ultimo Sanremo, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust ft. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou, Willie Peyote e Max Gazzé e Form. Seguono in scaletta il ‘king of trap’ Sfera Ebbasta, la nuova promessa della musica indie italiana Cosmo, Le vibrazioni, The Zen Circus, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, Lo Stato Sociale, Ministri, l’ex vincitrice di X-Factor Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, John De Leo, Achille Lauro e Boss Doms e Gazelle.

Gli artisti emergenti

Alla line up si aggiungono i vincitori dei contest che ogni anno danno la possibilità ai giovani di artisti di esibirsi in questa importante vetrina. Sul palco saliranno i finalisti di 1M Next 2018, ovvero Erio, la Municipal e Zuin. Il vincitore finale sarà eletto durante lo show e avrà la possibilità di vincere i premi SIAE, Nuovo Imaie, Altoparlante e MEI. Attesi anche il vincitore di Area Sanremo, Esposito; Braschi, selezionato dal contest dell’app iLiveMusic, e Giorgio Baldari vincitore del concorso musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo. Arrivano invece dal contest Europeo i londinesi Indigo Face, che si sono aggiudicati la finale di 1MEurope 2018.

La storia del concerto

Il concerto del primo maggio si svolge ogni anno in concomitanza con la festa dei lavoratori nella piazza di San Giovanni in Laterano a Roma. La maratona musicale promossa dai sindacati ha visto alternarsi sul palco non solo star della musica italiana, ma anche internazionale, come gli Oasis nel 2002, gli Iron Maiden nel 1993, Sting nel 1996 e i Radiohead nel 1995. L’evento attira in media dai 500.000 agli 800.000 spettatori, con il record di un milione raggiunto nel 2006, anno in cui si esibirono, tra gli altri, Skin, Luciano Ligabue, Negramaro e Pino Daniele.